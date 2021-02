Un casco “helmet”, el nuevo aparato que Sergio Lapegüe utiliza para respirar mejor

Desde que llegó el coronavirus a nuestro país, la sociedad entera se vio afectada por la gran cantidad de infectados y muertes, y la farándula no quedó ajena a esta situación.

Y entre los casos de mayor gravedad se encuentran el de Carmen Barbieri, que tuvo que ser inducida a un coma farmacológico , y Sergio Lapegüe , que conmovió de manera especial dada la la vitalidad y juventud que demostraba hasta hace algunas semanas el periodista y conductor del Trece.

Hace algunos días, luego de que una tomografía detectara una inflamación en sus pulmones, Sergio tuvo que ser trasladado a la terapia intensiva de la Clínica Juncal, en Temperley.

Con el correr de las horas su cuadro se fue estabilizando y un día después, su esposa Silvia, conocida como Bochi, compartió una foto de Sergio. “Pasó una buena noche”, comentó la mujer, esperanzada en el progreso de la recuperación.

En “Los ángeles de la Mañana” dieron un nuevo parte sobre la salud de Sergio. Y la novedad tiene que ver con la aplicación de una técnica especial para mejorar el tratamiento del Covid-19.

“Hablé con Bochi, la mujer de Sergio. Ella está minuto a minuto cerca de él. Esta recuperación va y viene, por momentos tiene fiebre y en otros no”, relató Andrea Taboada, que contó que habla tres veces por día con la familia de Sergio para estar al tanto de todo.

Y agregó: “Ahora, los médicos decidieron ponerle un aparato llamado ‘helmet’ para que él no fuerce los pulmones y respire mejor”. Este casco con forma de escafandra es una técnica diseñada por emprendedores argentinos y se emplea desde mediados de 2020.

La periodista compartió una imagen de Sergio en la que aparece luciendo el helmet. “Él le mandó una foto a la esposa y ella nos permitió mostrarla. Este casco le da oxígeno y le permite que no fuerce tanto su capacidad respiratoria. Los médicos están haciendo todo lo posible”, afirmó Taboada.

“Hoy Sergio estaba un poco más bajoneado, es como que va y viene (en el ánimo). Hace videollamadas con su esposa y ahora está con ese aparato, van probando”, terminó diciendo Andrea.

“Y un día me tocó a mí... Por error, por imprudencia o por un imponderable me contagié de COVID”, escribió Sergio el 25 de enero al confirmar que se había contagiado de coronavirus tras un viaje por el Caribe.

“La soledad. Estar aislado. No querer ver a nadie. Estar a oscuras por necesidad. No podés prender la TV, simplemente porque no querés escuchar nada. Silencio. Solo siento los pasos de los tremendos servidores públicos que van de un lado a otro por el pasillo del coronavirus”, expresó Lape días después, en un profundo texto en el que relató con crudeza sus emociones desde la clínica.