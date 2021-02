Tras ser echada de Intrusos, Débora D’Amato tiene un nuevo proyecto que la acerca a Jorge Rial

Este lunes, Débora D’Amato fue despedida de Intrusos en el espectáculo cuando se encontraba de vacaciones. Sin embargo y tras recibir este fuerte golpe, la periodista contó que ya inició a tener un nuevo proyecto en su carrera laboral a través de una agencia de medios.

Por medio de una imagen, Débora reveló que firmó contrato con Minta Group, una agencia de estrategias de comunicación y posicionamiento, relaciones públicas, management y styling que también trabaja con Jorge Rial y su esposa, la nutricionista Romina Pereiro.

“Se está moviendo y ocupando, conmigo, para que mi vida laboral vuelva al movimiento. Yo venía unida a ellos de forma informal por acciones en redes y gracias a ellos y su confianza seguramente mi destino laboral se encaminará”, expresó con esperanza la ex panelista de Intrusos en la red social Instagram.

“Confían en mí y yo en ellos. Cuando tenga alguna novedad prometo contarlo pues han sido tan pero tan cálidos y fortalecedores los mensajes (en redes y en la calle) que creo que recién después de casi cinco años entiendo la magnitud de mi paso por Intrusos”, indicó la periodista de 47 años de edad.

“Recién me estoy acomodando a la realidad que me tocó pero reconozco que tanta energía positiva de todos/as aquellas personas del medio que se comunicaron para valorarme y darme una mano, no puedo más de la emoción y tranquilidad. Ni que hablar de absolutos desconocidos que me envían mensajes conmovedores. De verdad les digo: no es una pavada que te den amor, confianza y ánimo”, continuó el mensaje de D’Amato, aún procesando su sorpresiva desvinculación del programa de América.

“Cuando estas abatido, una mano es un abrazo fuerte como el mármol. Gracias. De verdad vivo una montaña rusa de emociones”, concluyó Débora.

Las picantes declaraciones de Pallares y Lussich

Los conductores de intrusos en el espectáculo no hicieron mención del despido de su compañera, pero sí dejaron algunas frases que llamaron la atención en la emisión de este lunes.

“Muy pronto tendremos que hacer anuncios. No es este lunes, es el otro”, dijo Lussich apenas comenzado el programa, a lo que Pallares agregó: “Todos preguntan pero no tenemos las manos llenas de respuestas”.

“Voy a decir una cosa: nos hacen muchas preguntas, nos piden explicaciones. No rompan más las pelotas y hagamos escandalones”, lanzó más tarde el periodista uruguayo antes de su popular segmento.