Tras lo ocurrido con el Chano, Matías Alé recordó su brote psicótico: “Me sentía como el Increíble Hulk”

Este lunes Chano Charpentier, debido al consumo de estupefacientes, sufrió un brote psicótico que lo llevó a atacar a un policía con un cuchillo y luego recibir un disparo por parte del efectivo. Hasta el momento el cantante se encuentra en terapia intensiva, intubado y le extirparon el bazo, un riñón y parte del páncreas.

Tras estos sucesos, Matías Alé recordó en el programa “Polémica en el Bar” lo que le sucedió en la madrugada del 3 de noviembre de 2015, cuando a raíz de un brote psicótico con delirios místicos, terminó agrediendo a su esposa de aquél entonces, María del Mar Cuello Molar, y a su suegra, Nancy Molar. “Queda como que los que tenemos o tuvimos brotes psicóticos es por adicciones y yo no tuve ninguna”, fue lo primero que se encargó de aclarar Alé, recordando su caso.

Por su parte, Mariano Iúdica, conductor del ciclo, le preguntó si él había llegado a alucinar que el que lo venía a ayudar era “un alien malo”. Y la respuesta del actor fue contundente: “Sí”. ¿Si con un efectivo sólo era suficiente en esos casos? “A mí me tuvieron que agarrar entre ocho policías. Porque, además, la fuerza que desarrollás en el momento en que estás en brote hace que seas como el Increíble Hulk”, reconoció Matías.

“Es muy difícil explicarle a la gente. Yo no perdí la conciencia, yo me acuerdo de todo y es muy difícil explicar que ves a la policía como demonios”, aseguró el actor, que luego aseguró que él pensaba que su mujer era la Virgen María, pero que recordaba cuando lo llevaron al Sanatorio Finocchietto, dónde fue trasladado tras su segunda crisis y le hicieron estudios toxicológicos para descartar la presencia de drogas. “Yo me acuerdo de todo, hasta de la cara de los policías. Es más: me acuerdo hasta de que yo trataba de salir de ese estado. Todavía me sigo preguntando qué me pasó”.

Sobre lo sucedido con el ex cantante de Tan Biónica: “Me angustia saber que estuve a esto de terminar así. Porque yo me acuerdo de los policías cuando entraron a buscarme. Y yo queriendo defender a mi ex mujer, creyendo que era la Virgen María. Vos perdés el sentido de la fuerza, del tiempo, te transformas en un superhéroe en ese momento. Y creés que todo el mundo está complotando contra vos, pero por suerte no me transformé en alguien violento”, cerró el humorista.