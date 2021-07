Matías Alé, Mariana Diarco y Andrea Rincón: los peores brotes psicóticos de los famosos

A veces la fama no es la mejor compañera cuando de momentos vulnerables se trata y algunos famosos se han convertido víctimas de sus propias circunstancias. Matías Alé resonó por los portales cuando una situación personal s ele fue de las manos, así como Andrea Rincón se convirtió en protagonista cuando tuvo un ataque de pánico al quedar eliminada de la segunda temporada de MasterChef Celebrity.

Recientemente fue Chano Charpentier, pero antes de él varios famosos han protagonizado los portales de noticias por sufrir brotes de ansiedad o psicóticos que afectan a los círculos que los rodean.

En 2016, por ejemplo, Marcela Kloosterboer vivía un complicado momento familiar cuando su marido, Fernando Sieling, tuvo uno de estos ataques y hasta debió ser internado por el “pico de estrés”. Por suerte para él, tuvo el apoyo incondicional de su mujer, con quien luego se fue a un viaje de relajación para poder acomodar sus prioridades y alejarse de todo lo que había provocado el episodio.

Ese mismo año, Matías Alé era otra de las víctimas por sentirse sobrepasado por las circunstancias. En su caso, las dos internaciones fueron diagnosticadas como delirios místicos, no se sabe si provocados por sustancias o no. Como parte del proceso de sanación, el ex de Graciela Alfano confesó todo a los medios. Quería dar su propia versión de los hechos.

Pero en algunos casos incluso puede escalar a palabras mayores. Como cuando Mariana Diarco tuvo un brote que casi la hace suicidarse, en dos ocasiones. La mediática fue internada en la clínica psiquiátrica Dharma, en el barrio porteño de Parque Patricios.

Médicamente, lo que se conoce como brote psicótico es en realidad una psicosis reactiva breve es un despliegue súbito y de corta duración de comportamiento psicótico, como alucinaciones o delirios, que ocurre con un suceso estresante. Suele ser provocado por estrés extremo, como un accidente traumático o la pérdida de un ser querido, y va seguida de un retorno a un nivel previo de desempeño. La persona puede o no ser consciente del comportamiento extraño.

El episodio de Andrea Rincón en MasterChef

Uno de los más recientes fue incluso desencadenado por el famoso programa que se come el rating, MasterChef Celebrity. En la última edición, Andrea Rincón hacía su retorno a la televisión luego de un largo periodo alejada de los medios y las cámaras. Aunque iba con muy buen desempeño en cada preparación, finalmente resultó eliminada y fue ahí cuando se desencadenó un ataque de pánico que asustó a todos en el estudio.

Luego de una sorpresiva despedida y su eliminación, comenzaron a salir varios de los detalles en donde muestran el verdadero escándalo que la actriz dio en MasterChef Celebrity 2 cuando ya no estaban en vivo. Una fuente reveló que no pudo con la sorpresa y el shock de la eliminación, y hasta terminó entrando en estado de angustia.

Lo cierto es que no esperaba irse del programa y frente al baldazo de agua terminó hundida en la desesperación, siendo algo agresiva y a puros gritos con cualquiera que se le acercara. La producción se movilizó para conseguirle asistencia y afirman que tuvieron que buscar psicólogos para ayudarla con en trance de cólera que estaba protagonizando.

A sabiendas de que puede ser difícil de tratar en esas circunstancias, la actriz quiso agradecer a todo el equipo por como fue asistida: “Les agradezco la paciencia, porque soy una persona difícil, vivo así y es muy difícil llevarla. Les agradezco a todos por haberme aguantado, porque sé que es difícil”.

Sin embargo, en la final la morocha iba a dar la nota nuevamente, cuando tuvo otro ataque de cólera, esta vez contra Analía Franchín. “Andrea Rincón montó en cólera durante la grabación de la final del programa. No le gusto la ubicación que le dieron, y de bronca tras gritos contra todos se sentó de manera ocupa en el lugar de Analía Franchín”, explicó el periodista Fernando Piaggio sobre lo ocurrido.