“Te amo y me gusta saber que no te conformás”: Romina Pereiro apoyó a su marido Jorge Rial

Luego de semanas de ausencia y tras varias especulaciones sobre si seguiría al frente de Intrusos, Jorge Rial anunció este miércoles que no volverá al programa que ideó a comienzos del 2001. “Efectivamente no vuelvo. Cierro un ciclo. El programa tiene la edad de mis hijas y este programa es mi hijo de verdad, lo parí”, dijo ante su, ahora, ex panel.

Luego, el conductor compartió un video para sus seguidores en su cuenta de Instagram. “Fueron veinte años de convivir, de haber formado una familia virtual con ustedes, de haberme metido en sus casas, de haber acompañado buenos y malos momentos, buenas y malas noticias; una rica comida o lo poco que había en una mesa”, dijo.

Muchos fueron los mensajes que recibió Rial, tanto de compañeros, colegas y fans, pero uno se destacó y fue el de su mujer, Romina Pereiro. Según contó Rial en Intrusos, tanto ella como sus hijas lo apoyaron en la decisión. “Te amo y me gusta saber que no te conformás. Que te la jugás”, le dijo ella y lo acentuó con tres emojis: dos aplausos y un corazón rojo.

Jorge Rial y el mensaje de apoyo de su mujer, Romina Pereiro gentileza

El futuro de Rial en la televisión tendrá continuidad inmediata. Por la pantalla de América, se lanzará con TvNostra, en el que prometió que “será de actualidad con informes, contenido y me van a acompañar periodistas”. Aún no tiene fecha de inicio pero de 21 a 22.30.

Además, el conductor adelantó: “Creo que la opinión del periodista está sobrevalorada por el periodista, pero desvalorizada por la sociedad. Va a haber una sección que se va a llamar ‘Politucedes’, porque está plagado y al político no hay nada peor que ponerlo delante de un espejo. Vamos a mostrar lo que pasa todo el día, con una mirada irónica y humorística, sin hacer antipolítica, lo más importante es la democracia”.

El amor llegó a sus puertas

Rial y Pereiro cruzaron sus caminos en 2017, luego de un picante cruce por Twitter. “¿Qué les pasa a los hombres?”, preguntó Pereiro, dándole pie a Rial de aventurar un: “Yo puedo contarte algo…”. Ese día desayunaron juntos y así comenzaron a compartir más momentos. Todo derivó en una convivencia de familias ensambladas: ambos tienen dos hijas de relaciones anteriores.

Jorge Rial y Romina Pereiro en su boda (Foto: Diario Veloz).

Después de casi dos años de noviazgo, la pareja se casó en abril de 2019.