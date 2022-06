Mucho se habló en estos días de Romina Pereiro, ya que la nutricionista iba a formar parte de “Ariel en su salsa”, el nuevo ciclo de Ariel Rodríguez Palacios que saldrá al aire por la pantalla de Telefe. Sin embargo, a último momento bajaron a la ex de Jorge Rial y lo señalaron a él como el responsable.

En las últimas horas, Pereiro blanqueó cuál fue el motivo de su ausencia en el programa y limpió el nombre de Jorge Rial, quien había quedado pegado, al comparar la situación con lo que les ocurrió a Marianela Mirra y a la Niña Loly, quienes quedaron fuera del medio.

Jorge Rial habría hecho bajar a Romina Pereiro de Telefe

El periodista de MitreLive, Juan Etchegoyen, habló con Romina por WhatsApp y la preguntó qué había pasado, por lo que la nutricionista no dudó en responderle.

Romina Pereiro rompió el silencio y contó por qué no debuta en el nuevo programa de Telefe.

“Supuestamente voy a estar en un par de semanas. Hubo un problema presupuestario de último momento, es todo lo que sé”, respondió la nutricionista, contundente.

Habló Romina Pereiro tras la confirmación del nuevo romance de Jorge Rial

Romina Pereiro pasa por días complicados. A pocos meses de separarse de Jorge Rial, una ruptura que la afectó en su salud y que muchos pensaron que no era definitiva, se enteró de que su ex ya está en otra historia.

El conductor de Sobredosis de TV fue visto de paseo por las calles de Madrid y en un bar con Josefina Pouso por una amiga de Yanina Latorre, quien no titubeó en contarle todo a la angelita con lujo de detalles, según Paparazzi.

Esta noticia de que Rial está de romance con Pouso le cayó pésimo a Pereiro. “Le pregunté a Romina si alguna vez la escuchó nombrar a Josefina y me dijo que no, que no sabía nada. Lo único que me autoriza a decir es ‘no había necesidad de hacer esto público ahora”, contó Pía Shaw.

Romina Pereiro y su posteo

Así, la panelista de LAM contó que la profesional de la salud le dijo que hubiera deseado más cuidado a la hora de informar el encuentro, porque la bomba no le dio tiempo a “preparar a las nenas” (por sus hijas). Otros dijeron que Romi habría estallado furiosa con Rial, a quien le habría enviado un mail incendiario.

Así, en este marco y mientras sus reacciones son observadas con atención, Romina compartió un texto de John Lennon en su cuenta de Instagram y cerró la publicación con un mensaje directo para la prensa.