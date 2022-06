Bajaron a Romina Pereiro del programa de Telefe y señalan a Jorge Rial como el culpable

La noticia de que Romina Pereiro fue desvinculada del proyecto de Telefe que todavía ni empieza hizo que todas las alarmas se encendieran. Y es que dicen que Jorge Rial estaría atrás de esta decisión y nos lleva a pensar... ¿Quién es realmente el periodista y conductor? ¿Cuánto poder tiene?

La nutricionista y ex del mediático arrancaría el lunes en la tele en “Ariel en su salsa” pero “una mano negra” hizo que se quedara sin poder participar. Yanina Latorre no lo dudó mucho e inmediatamente señaló a Jorge Rial como el culpable y soltó que “le recuerda al caso de La Niña Loly”.

Romina Pereiro se molestó con Jorge Rial y reveló que él "un día se fue" de la casa

Si miramos hacia atrás, observamos que la mayoría de las mujeres que estuvieron con Rial “desaparecieron” de los medios. No vimos más a Silvia D’Auro, la madre de Morena y Rocío Rial, ni tampoco a Mariana Antoniale -quien ahora reside en Estados Unidos-. Marianela Mirra, la ex “Gran hermano”, no salió más en un programa de chimentos mientras que Agustina Kämpfer tiene pequeñas participaciones como panelista. Y... ¿para qué? Una respuesta que nunca sabremos.

Qué se dijo de la baja de Romina Pereiro del ciclo de Telefe

Ángel de Brito en “LAM” dio la primicia de que la nutricionista no debutaría en la pantalla chica. “Romina Pereiro, la ex mujer de Jorge Rial, había anunciado su desembarco en Telefe. Volvía al canal a trabajar en el programa del cocinero Ariel Rodríguez Palacios y acá Pía Shaw había contado que el plantel fijo eran Mica Viciconte y Nico Peralta”.

“Romina entraba dos veces por semana para dar tips de nutrición y arrancaba el mismo lunes”, comentó la panelista y el conductor sumó: “No la vas a ver. Yo no hablé con Romina (…) pero sí con Telefe. Hace un ratito me llamaron y me dijeron ‘no va a estar en el programa’”.

A lo que agregó: “El lunes a las 11.15, Romina lo va a ver desde su casa. Imagino que no estará pasando ningún buen momento ni debe estar contenta con esta noticia porque ella tenía ganas de trabajar de nuevo en la TV”.

Jorge Rial habría hecho bajar a Romina Pereiro de Telefe

“Le mandé un mensaje a Romina y no me contestó hasta ahora. Pero no necesito su confirmación porque ya me confirmó el canal que no va a estar y por decisión de ellos. Me dijeron que no hay reemplazo y que no va a estar porque ‘hubo mucha presión’”, sostuvo de Brito.

Fue en ese momento que Yanina Latorre consultó: “Ya sé que la bajaron, pero hay gente que te dice ‘me bajé yo’. ¿Presión de quién? (…) ¿No preguntaste de quién?”. “Obvio, y estoy esperando una respuesta. Cri, cri, cri. Son cosas que no te contestan”, dijo Ángel.

Filosa como es ella, la blonda expresó: “Me hace acordar a la Niña Loly, que se quedó sin un montón de trabajos”.

Loly Antoniale sería la tercera en discordia entre Rial y Romina Pereiro:

“La Niña Loly se quejó alguna vez que no la ponchaban en un canal”, recordó el conductor y Latorre acotó: “Y terminó dejando todo porque ya la contrataba una sola marca”. “Alguien llamó para que la saquen del ‘Bailando’ sin teléfono ni nada”, sumaron.