Stefi Roitman posó con un particular bikini blanco que vende: bombachón y corpiño con aberturas

Stefi Roitman dio un salto a la fama cuando se puso en pareja con Ricky Montaner. Si bien en Argentina era conocida por su trabajo como actriz y su participación en el “Bailando por un sueño”, ahora es conocida en muchos otros países por ser la esposa del cantante del dúo Mau y Ricky.

La joven integra la familia Montaner, pero tiene sus propio emprendimiento, por fuera de la familia de artistas. La argentina lanzó hace un tiempo una línea de bikinis bajo la marca “My Happy”, a través de la que vende trajes de baño en Estados Unidos y Argentina, lugares en los que reside.

Sesión de fotos de My happy, la marca de bikinis de Stefi Roitman

Y, si bien tiene modelos que promocionan sus productos, ella es la cara de su propia marca por lo que aprovecha que en sus redes tiene más de 3 millones y medio de seguidores, por lo que allí muestra sus bikinis para darles mayor visibilidad.

La bikini de Stefi Roitman que sorprendió a sus seguidores

En las últimas horas, la host digital de La Voz Argentina compartió algunas fotos casuales en las que luce el último modelo que sacó a la venta.

Se trata de un bikini de diseño particular en color blanco con un corpiño de aberturas, que cubre la mitad de los pechos, unido por un arco y con una tira que pasa alrededor del cuello. En tanto que para la bombacha, optó por un bombachón tiro alto con una cinta que se ata por delante, con la misma lycra de la malla.

Stefi Roitman y un particular bikini de su marca.

Este modelo se puede comprar en la página web de la marca y cuesta $4.200 la bombacha y $4.900 el corpriño, sin el envío incluído.

Las fotos de la nuera de Ricardo Montaner superaron los 180 mil “me gustas” y recibió miles de comentarios en los que halagaron y/o critiaron el modelo que publicitaba desde Miami, donde vive con su marido.

“Me gusta muchisimoooooo”, “Y yo feliz de ver a mi modelo favorita , te amo hermosa”, “Tu felicidad es la mía”, “Mooooy buena”, “No da que seas tan diosa, es irreal”, “Tiene forma de corazón inverso. Me encantaaa”, fueron algunos de los comentarios que recibió Stefi.

Stefi Roitman y un particular bikini de su marca.

Aunque no todos fueron positivos. “Qué linda para tomar sol…”, lanzó una seguidora en tono irónico, ya que por su forma posiblemente queden marcas raras en la piel. “Anda a meterte con eso al mar, hermana pelamos teta a la primera ola”, escribió otra.

Stefi Roitman y un particular bikini de su marca.