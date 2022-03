El extraño tuit de Stefi Roitman: “Prefiero ser una buenauda aunque...”

La boda de Stefi Roitman y Ricky Montaner fue la más esperada por muchos y desde que se supo que la modelo y actriz argentina daría el “sí, quiero” ante el hijo de Ricardo Montaner, todos especularon por lo grandiosa que sería. Y así fue pero ahora, están en medio de rumores de crisis e intentan dejarlo enterrado.

El músico fue relacionado con la cantante colombiana Briadna Deyanara pero se cansó de escuchar las noticias sobre su matrimonio y en las redes estalló: “Dejen de hablar mierda”. A la vez, la blonda confesó que todo este tema influye en su humor y motivación.

Pero lo cierto es que Stefi se mostró filosa en su cuenta de Twitter con una frase que, al parecer, le salió del alma y no pasó por ningún tipo de filtro.

“Prefiero ser una buenauda (buena y boluda) aunque a veces por eso me sienta una flor de pelotuda y vos?”, publicó la joven este fin de semana llamando la atención de todos sus seguidores y portales de chimento.

Stefi Roitman y tuit filoso que llamó la atención de todos

Pero a las horas, en Instagram, compartió en historias una fotografía del músico que conquistó a todo el país con su rol en “La Voz Argentina”, en el que aparece sentado en unos sillones. Además de usar el filtro que demuestra que están juntos en Miami, disfrutando el tiempo juntos.

Stefi Roitman y tuit filoso que llamó la atención de todos

¿Qué le pasa a Stefi Roitman?

La artista que acaba de ingresar al clan Montaner no se viene sintiendo muy bien ni con sus energías vibrando alto y el tema de los rumores de su crisis matrimonial tiene casi todo que ver. Si bien ella no lo ha dicho claramente, lo ha dado a entender.

Durante la semana pasada, Stefi Roitman tuvo un mal día y lo hizo público en las redes. “Tengo algo para decir. Así como hoy me ven súper motivada, como que estoy con toda la energía para darle, meterle y hacerme bien entrenando, ayer estaba para atrás”, comenzó.

Stefi Roitman y Ricky Montaner

Y siguió: “Ayer a la noche, en particular, me agarró una cosa como de frustración. Estaba cero motivada, real. Estaba para atrás, pero hoy me levanté mejor”, sumó la actriz, intentando concientizar a sus fanáticos de ganarle a los malos días.

“Este mensaje es para decirles que, a veces, la cabeza nos gana para mal y eso es una cagada. No hay que dejar que eso pese, nos frustre y nos frene. Hoy me levanté con toda para motivarlos a ustedes también”, lanzó y cerró escribiendo: “¡Logren sus objetivos y sus sueños!”.