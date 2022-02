Stefi Roitman reveló que fue operada: “No puedo moverme mucho”

Stefi Roitman dejó muy sorprendidos a sus seguidores luego de revelar que se tuvo que hacer una operación en las últimas horas. Como quien no quiere la cosa, la actriz hizo una mención pasajera en el último video que publicó en su cuenta de Instagram, donde, como no podía ser de otra manera, se mostró bailando.

“Hoy me siento así, el portal nos dejó on fire!! Estoy recuperándome de una intervención que me hice en zonas bucales”, comentó la esposa de Ricky Montaner.

Stefi Roitman contó sobre su operación

Sin embargo, además agregó: “Hoy me siento mejor. Lxs amo mucho y espero lograr contagiarles un poquito de la enershyyy del día que fue hoy, esta canción me lleva a momentos lindos que me dan de todo, que tengan feliz noche, que mañana será un mejor día. Siempre”.

Como era de esperar, sus fans le agradecieron el posteo, pero también le hicieron comentarios por su operación: “Hermosa, que te recuperes prontito de la boca”, “Que bueno stefi estes bien alegre y feliz”, “Me alegra mucho que estes bien...”, “Que hermosa se te ve !!! Volviste a recuperar tu sonrisa !”, fueron algunos de los mensajes que le mandaron.

Stefi Roitman no la pasó demasiado bien

Sin entrar en detalle sobre qué se tuvo que hacer en la boca, Stefi Roitman también compartió una imagen en sus historias de Instagram para mostrar que no la pasó demasiado bien, en los últimos días.

Con anteojos oscuros y la boca cerrada, Roitman se sacó una selfie y escribió en sobreimpreso: “En teoría no puedo moverme mucho… pero bueno. Ya llevo varios días quietiiiiita”.