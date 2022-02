Aseguran que Pepe Cibrián tuvo una fuerte pelea con Esmeralda Mitre en camarines

Hace unos días, Esmeralda Mitre renunció a la obra teatral dirigida por Pepe Cibrián llamada “PRINCESAS, 50 años después”. Hasta ahora poco se sabía de la partida de la actriz, pero este miércoles se conocieron cuantiosos detalles de una furiosa pelea con el director.

“Pepe bajó después de una nota que dio, entra al camarín de Esmeralda pateando la puerta totalmente enajenado, me podes explicar por qué no viniste a la nota, me cuentan de un ataque de ira terrible”, comenzó Juan Etchegoyen para “Mitre Live”.

Luego el conductor profundizó en la escandalosa historia: “No la dejo ni hablar a Esmeralda me dicen, fue todo de terror, a Esmeralda le agarró taquicardia y empezó a llorar, Pepe se va y vuelve diciendo “que sea la última vez que faltas a una nota” y ahí se va Pepe tirando todo lo que se le ponía en su camino”.

“Es un ataque de ira jamás visto, Esmeralda siguió llorando. Hay testigos de esto que te estoy contando. Y hay filmaciones”, reveló el periodista.

Entre otros pormenores, Etchegoyen reveló que se pensó en realizar una denuncia por violencia de género: “Supuestamente cuando Pepe se entera esto vuelve al camarín de Esmeralda a pedirle disculpas y ahí ella se enojó porque no le gustaron las formas”.

“El miedo de Esmeralda y su entorno es que sea agredida físicamente: nadie me garantiza que no le pegue una piña, me decía alguien del entorno de la actriz”, añadió el conductor.

“Pepe quiso renunciar a la obra a 15 días de haber estrenado, Esmeralda no renunció sino que Marcelo Villanueva su representante le dijo que no iba a continuar en la obra. Se olvidaba de la letra Pepe me contaron, hay registro de todo. Eso indignó mucho a Esmeralda porque él le echaba culpa a ella y el que se olvidaba la letra aparentemente era él”, sentenció.