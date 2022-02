Stefi Roitman, relajada desde la playa con su bikini amarilla y al natural

A tan solo un mes de su soñada boda con Ricky Montaner, Stefi Roitman disfruta de su descanso y de los días en la playa. La joven actriz se sometió hace unos días a una cirugía, por lo que aún transita el post operatorio en el que debe estar tranquila y sin sobresaltos.

En sus redes comparte todo con sus más de 3,5 millones de seguidores, tanto lo bueno como lo malo. Por lo que, mientras se recupera, se sinceró con quienes la siguen a diario, comentan y dan “likes” a sus publicaciones.

“Así me quiero”, escribió Stefi y sumó el emoji de una margarita al pie de las fotos en las que luce una bikini amarilla y se la ve al natural, sin maquille, relajada disfrutar de la playa.

Stefi Roitman, relajada y al natural desde la playa.

Las fotos que la nuera de Ricardo Montaner subió a su perfil de Instagram superó los 127.500 “me gustas” y recibió cientos de comentarios de sus seguidores.

“Belleza Argentina super natural hermosa”, “Dios mujer no eres real”, “De otro mundo”, “Diosaaa”, La más hermosa de todas”, fueron algunos de los comentarios de los fans de la influencer al pie de las imágenes.

Stefi Roitman reveló que fue operada: “No puedo moverme mucho”

Stefi Roitman dejó muy sorprendidos a sus seguidores luego de revelar que se tuvo que hacer una operación. Como quien no quiere la cosa, la actriz hizo una mención pasajera en el último video que publicó en su cuenta de Instagram, donde, como no podía ser de otra manera, se mostró bailando.

“Hoy me siento así, el portal nos dejó on fire!! Estoy recuperándome de una intervención que me hice en zonas bucales”, comentó la esposa de Ricky Montaner.

Stefi Roitman contó sobre su operación

Sin embargo, además agregó: “Hoy me siento mejor. Lxs amo mucho y espero lograr contagiarles un poquito de la enershyyy del día que fue hoy, esta canción me lleva a momentos lindos que me dan de todo, que tengan feliz noche, que mañana será un mejor día. Siempre”.

Como era de esperar, sus fans le agradecieron el posteo, pero también le hicieron comentarios por su operación: “Hermosa, que te recuperes prontito de la boca”, “Que bueno stefi estes bien alegre y feliz”, “Me alegra mucho que estes bien...”, “Que hermosa se te ve !!! Volviste a recuperar tu sonrisa !”, fueron algunos de los mensajes que le mandaron.

