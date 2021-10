Soledad Pastorutti recordó su época con Guido Kaczka: “El único que he besado delante de mi marido”

La cantautora Soledad Pastorutti recordó su época de actriz junto a Guido Kaczka en “Rincón de luz” (2003-2004) y contó algunas curiosidades de la telenovela de Cris Morena, justo aquella en la que debutó Lali Espósito con 11 años, su amiga y compañera del jurado de “La Voz Argentina” (Telefe).

En diálogo con el programa de La 100 que conducen Guido Kaczka y Claudia “La Gunda” Fontán”, la artista de Arequito repasó su felicidad tras la tercera temporada del talent show, el programa más visto de la televisión en 2021 y que catapultó a la fama al cordobés Francisco Benítez, el gran campeón.

“Somos amigos posta. No podemos parar de juntarnos. Algunos ya se fueron al exterior”, dijo Soledad sobre la relación que la une con Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Lali Espósito y demás integrantes de la producción.

“Estoy harta de ver a Marley, Mirko”, agregó entre risas, respecto a lo seguido que ve al conductor y a los amigos en común.

Respecto a Lali, a quien Soledad conoce hace 18 años, destacó que “no paramos de andar de joda”: “Yo le digo a Lali ‘yo tengo 40′”.

En ese sentido, Guido Kaczka recordó cuando conoció a La Sole en 2003, época en que ambos eran la pareja protagonista de “Rincón de luz”, la telenovela infantil de Cris Morena que los llevó a Israel y abrió las fronteras para la cantante en su carrera. En la serie, Lali hizo su debut como actriz, cuando tenía apenas 11 años. Después, su carrera fue en meteórico crecimiento: cantante, actriz, bailarina, compositora, empresaria, jurado en TV, productora...

“Yo no la veía (a Lali) desde que hacíamos la novela. Nos cruzamos en los Gardel, en cosas así, pero nunca más así. Fue increíble volver a vernos y hacer de cuenta que no pasó el tiempo, salvo que yo estoy más grande y ella también”, contó La Sole.

Entonces, Soledad y Guido mencionaron los nombres de los actores y de las actrices -hoy todos célebres- que pasaron por esa telenovela: Gastón Soffritti, Agustín Sierra, La China Suárez. “Mirá toda la gente que le hemos dado pantalla”, bromeó la cantante, a lo que el conductor aportó: “Somos como Romay”.

“Tuvimos que hacer una escena de casamiento. Vos me preguntaste si me iba a casar. Y yo te dije que sí. Me casé en el 2007 (con Jeremías)”, recordó también Soledad.

“Ya estaba con Jere. Era una situación medio tensa. Me besaba con vos para las cámaras. ¡El único que me pudo besar delante de mi marido!”, añadió la artista.

La intérprete de “El bahiano” dijo que “hay mucha gente que piensa que La Sole no se puede besar con nadie. Me lo ha dicho mucha gente del medio. Con La Sole, no”. Y Kaczka sumó: “Y también mucha gente dice ‘a Guido no lo besen’”.

“Somos dos representantes de la familia, pero eso ya se terminó”, cerró Soledad.

Soledad Pastorutti junto a Mau y Ricky y Lali Espósito, jurados de La Voz Argentina -

El gesto de La Sole con un exparticipante de La Voz Argentina

Días atrás, el exparticipante de “La Voz Argentina”, Patricio Mai, resaltó el gesto de la jurado Soledad Pastorutti, quien lo invitó a cantar junto a ella en sus recitales en solitario que dará el 8, 9 y 10 de octubre en Buenos Aires para presentar su álbum “Parte de mí”.

“La Sole fue muy generosa y humilde con nosotros. Nos dijo a cada uno que quería ser parte de nuestros shows, como también nosotros en los de ella”, reveló el joven.

Patricio Mai y su coach en La Voz, Soledad Pastorutti -

“Nos brindó todo lo que tenía a su alcance, estoy muy feliz de haberla conocido, y sorprendido por su don de gente. Seguramente vamos a estar cantando con ella el 8, 9 o 10 en el Movistar Arena, y estamos con los preparativos para acompañarla. Me saco el sombrero con ella, es todo lo que está bien”, subrayó el joven cantante de Lincoln.

La Sole ha acompañado en varias ocasiones junto a Francisco Benítez, así como a Magdalena Cullen, una de las representantes del folclore en el programa de Telefe. Próximamente seguramente se reunirá con Luna Suárez y Alex Freidig, también semifinalistas.