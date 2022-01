Sol Pérez y Guido Mazzoni anunciaron que se casarán en 2023

Todo va viento en popa entre Sol Pérez y Guido Mazzoni. Desde que blanquearon su noviazgo en 2019 la pareja, que supo sortear sus dificultades, se ha mostrado muy feliz y ahora están listos para dar el próximo paso en el 2023.

La noticia no es totalmente inesperada. Los protagonistas hace un tiempo comenzaron a hablar de sus planes de boda, principalmente entre sus seres más cercanos. Finalmente, fue la modelo quien comunicó este deseo en los medios: “Toda la familia dijo que nos casemos en 2022, pero lo tengo que planificar todo, no me da pero en 2023 me caso”, dijo en diálogo con “Nosotros a la Mañana” (eltrece).

Sol Pérez ya había revelado que sentía a Guido Mazzoni como algo más que su novio: “Le digo ‘mi marido’ y no lo digo en televisión porque va a pensar que soy una loca que quiere marcar territorio”, comentó en una entrevista en marzo pasado con el portal Ciudad.com.

La historia

Los dos son amantes de la vida fit y los hábitos saludables, comparten sus rutinas con sus seguidores y se muestran muy felices. Pero ambos supieron atravesar también momentos difíciles en el inicio del amor. Durante el primer verano que pasaron juntos, a principios de 2019, la pareja tuvo una pelea que terminó en ruptura.

“Yo no creía que íbamos a durar tanto con Guido como pareja, no tengan miedo de decirlo, jajaja. Nos conocimos y nos peleamos en la primera temporada. Fue un montón para él. Hay que saber llevar el medio como pareja de alguien tan expuesta como yo” reconoció Pérez.

Sin embargo, desde que volvieron ese mismo año, nunca más se separaron y la modelo se encuentra muy satisfecha con el vínculo que han construido: “Nos apoyamos sin invadirnos, no nos hacemos escenas de celos, no tenemos conflictos. Por ahora no discutimos. Solo alguna mala contestación que se arregla en el momento, no más”.

Y los planes para el futuro siguen creciendo, la conductora adelantó que planean tener hijos y que incluso hay proyectos económicos en conjunto: “Compartimos muchas cosas y tenemos ideas de compartir cuestiones económicas a futuro, como que si compramos algo tiene que ser para los dos, para nuestros hijos. Ya tenemos la idea de formar familia, somos los dos familieros y siento que su familia es la mía. Capaz que a él le pasa lo mismo”, admitió.