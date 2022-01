Sol Pérez enamoró con una bikini blanca colaless

El verano 2022 ya comenzó y Sol Pérez decidió recibirlo de la forma que mejor sabe: mostrando sus trajes de baño más sensuales, disfrutando del aire libre y posando de lo más sexy. Como ahora, que subió varias postales con un look que varias personas quisieran copiarle.

“El solcito de esta hora me puede”, escribió la blonda en su publicación de Instagram en la que se mostró haciendo varias poses, en un hermoso predio verde, con una pileta y en compañía de su mascota.

Sol Pérez levantó la temperatura en Instagram con una bikini blanca colaless

Sol Pérez eligió una impactante bikini blanca de corpiño en forma de triángulos y una parte inferior de tiras finas y colaless. Ella posó lejos de la cámara descalza y en puntas de pie para mostrar todo su cuerpo trabajado y su sex appeal que llega a todas partes del mundo.

Sol Pérez levantó la temperatura en Instagram con una bikini blanca colaless

Sol Pérez levantó la temperatura en Instagram con una bikini blanca colaless

Sol Pérez levantó la temperatura en Instagram con una bikini blanca colaless

Miles de Me Gusta y comentarios invadieron la publicación de la ex Chica del Clima, varias amigas y colegas le dejaron emojis de corazones y fueguitos en clara alusión de su belleza y del calor que levanta en las redes sociales con sus fotografías.

Esa misma piscina le sirvió de fondo para una sesión de fotos anteriores, en la que confió que terminó de jugar al tenis y fue a darse un chapuzón refrescante a la pileta.

Sol Pérez levantó la temperatura en Instagram con una bikini blanca colaless

Sol Pérez levantó la temperatura en Instagram con una bikini blanca colaless

¿Cuándo se casa Sol Pérez con Guido Mazzoni?

En “Nosotros a la mañana”, Sol Pérez confirmó que muy pronto se casará con su novio Guido Mazzoni, a quien conoció en 2019 en un gimnasio y nunca más se separaron.

Sol Pérez y Guido Mazzoni comenzaron su relación en 2019.

“Toda la familia dijo que nos casemos en 2022, pero chicos, lo tengo que planificar todo, no me da pero en 2023 me caso. Lo confirmó acá en dos años me caso con Guido que es el amor de mi vida, de hecho ya le digo mi marido así que bueno cerremos el 2023 para la boda”, dijo al aire del ciclo de El Trece.

Sol Pérez y Guido Mazzoni.