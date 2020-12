“Siempre el amor es más fuerte”, dijo Romina Pereiro a Jorge Rial en el reencuentro con su nieto

Parecía que una nube negra era todo lo que se vislumbrada en el horizonte de la relación entre Jorge Rial y su hija mayor, Morena, pero en el momento menos pensado, el conductor compartió un tierno video con su nieto. La actitud sin defensas del picante periodista conquistó a miles de seguidores que comentar con emoción el momento entre abuelo y nieto.

“Mi nieto me ayuda a levantarme. Si me dan un poco más de amor me empacho. Tardé, pero me dejé abrazar por mi familia. Congelen este momento”, se lee como leyenda del momento de juegos, cuando Rial juega a desmayarse para que un alarmado Francesco Benicio vaya a socorrerlo. “Parece casi humano”, comentó un usuario en forma irónica, pero refiriéndose a que nunca nadie había visto al conductor en una actitud tan amorosa. “Tu mejor lado Rial”, le remarcó otra.

Entre todos los mensajes, destacó el de su mujer Romina Pereiro, que le recordó una importante enseñanza de todo la visita del pequeño: “Siempre el amor es más fuerte. Te lo dije”.

A pesar de que se nota que la tarde compartida estuvo llena de momentos memorables, se notó la ausencia de la madre de Francesco. Morena no aparece en ninguno de los dos videos que le conductor subió. Incluso en el primero, donde el pequeño esta jugando con una pelota, Rial resaltó la presencia de su mujer y una de sus hijas arrobándolas.

“Pateamos por primera vez una pelota con mi nieto!!!!!!! Un nuevo gallina”, escribió primero, pero después agregó: “Todo bajo la atenta mirada de @romipereiro y @rochirial. Felizzzzzz!!!”. En los comentarios de este video, está el de su propio nieto, con el Instagram que sus padres le han armado, pero que es Morena quien lo maneja. Pero en ningún momento hizo aparición la mediática en la cámara, así que lo que se supone es que no estuvo presente durante las jornadas del fin de semana. A pesar de todo, Francesco es la esperanza para que padre e hija retomen su quebrada relación en el futuro.