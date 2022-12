Romina Malaspina se sumergió en la piscina con una bikini amarilla de tiritas y enamoró con sus poses

Romina Malaspina es de las mujeres más provocativas y llamativas de la Argentina. Adonde vaya, la joven hace que todos se volteen a verla y en las redes no es muy diferente ya que no hay dudas de que levanta temperatura sus fotos y videos subidos de tono en los que deslumbra con sus diversos looks.

La ex participante de Gran Hermano y Dj se roba todas las miradas con sus diferentes publicaciones, ya sea con estilosos outfits o cada vez que muestra un poco más de piel con increíbles conjuntos de lencería o bikinis.

En esta ocasión, utilizó su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 2.5 millones de seguidores, para mostrar todos sus atributos. Y lo hizo al lucir una bikini amarilla de tiritas con la que se sumergió de noche a la piscina.

La rubia, amante del estilismo, combinó su traje de baño con un pañuelo blanco con detalles en negro y dorado y un patito amarillo de juguete, que estaba junto a ella en la pileta.

“Inaugurada oficialmente la temporada de pile”, escribió Malaspina al pie de su sesión de fotos en el agua con la que intentaba promocionar las luces de la piscina, que quedaron en segundo plano al estar ella en la imagen como protagonista.

A tal punto que el posteo superó los 77 mil “me gustas” y al pie recibió cientos de mensajes dedicados especialmente a ella y a su belleza.

“Hermoooosa”, “La sirenita”, “Me encantaron las fotos reina!!!”, “De todas las princesas de Disney tu siempre vas a ser mi favorita”, “Que bombonaaaaa”, “Uffff lomazo”, “Hermosa Romina”, “Corazón sos hermosa”, le escribieron algunos de sus seguidores a la influencer al pie de sus fotos.

Romina Malaspina incendió las redes con una bikini celeste y blanca

Romina Malaspina subió una sesión de fotos al límite, dedicado al triunfo de la Selección Argentina frente a Polonia en Qatar. Para celebrar el pase a octavos de finales del Mundial 2022, la modelo lució una bikini celeste y blanca de tiritas, muy provocativa.

La DJ posó desde distintos ángulos con un tractor de fondo, al que poco le prestaron atención ya que ella atrapó a todos con sus poses provocativas y primeros planos que enloquecieron a sus fans.

En microbikini celeste y blanca, Romina Malaspina festejó la victoria de Argentina frente a Países Bajos.

