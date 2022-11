Romina Malaspina se mostró con un body cavado hasta la cintura y lució como una muñeca con su pelo savage

Romina Malaspina volvió locos a sus fanáticos, nuevamente. la ex Gran Hermano que modela looks tan elegantes como sensuales, eligió subir a Instagram un fotografía que no deja nada para la imaginación. Y claro, todo el mundo se lo agradeció.

La modelo y Dj tiene 2.5 millones de fans virtuales y a ellos les regaló una postal súper reveladora con la que despertó a los ratones de la plantea femenina y masculina. Posó con un body color piel y le llovieron los Me Gusta.

Romina es de las mujeres más lindas del país y de las que mejor le saca provecho a su sex appeal nato. Lo cual queda a la vista en cada una de sus publicaciones en las redes sociales ya que lo da todo y las personas se lo retribuyen con corazones y halagos.

En esta oportunidad, Malaspina se mostró en un camarín, parada frente a un espejo mientras le están terminando de arreglar el cabello; su pelo todo savage le imprime una cuota de sensualidad tremenda a la postal.

Y los ojos de todos se fueron directamente a la única pieza que la influencer tiene puesta: un body color piel híper cavado hasta la zona de la cintura.

Con sus manos agarradas bajo sus lolas, la ex “hermanita” demostró que no tenía corpiño ni pezonera, a la vez, que mostró su gran tatuaje de flores que lleva en su cadera izquierda.

La reacción de los fanáticos de Romina Malaspina a sus fotos de Instagram

En pocas horas, la publicación de Romina Malaspina con el body casi imperceptible superó los 50 mil Me gusta y en los comentarios le dejaron todo tipo de mensajes, aunque se repitieron los relacionados a su silueta y hermosura.

“Qué hermosas fotos bella bella bella bella”, “Madre santisima”, “Sos un sueño”, “Tips para mantener ese alto abdomen?”, “Sos toda una belleza Romi”, “Hermosa y sexy”, “Cada día más hermosa”, escribieron varios de sus fans.

“Rapunzel vibes”, escribió ella como epígrafe y muchos la compararon con el personaje del cuento de hadas.

Lo cierto es que la modelo y dj es la reina de la seducción y bien lo sabe, por ello posa ante la cámara con poquita ropa o con varios atuendos bien ajustados para que sus seguidores deliren con su belleza.

