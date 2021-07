Rocío Quiroz, su marido y su pequeña hija sufrieron un accidente automovilístico en la Ruta 2

Esta tarde casi al final de la emisión de “Intrusos” (América) Marcela Baños informó que la cantante Rocío Quiroz y su familia habían sufrido un accidente automovilístico.

La panelista comentó que en una intersección de la Ruta 2 un auto se cruzó e impactó con el auto de la cantante que justo pasaba por el lugar y en el que venían su esposo Eduardo Etchepare y su hija Mía.

En contacto con Teleshow, Pablo Serantoni, representante de la artista, comentó: “Tuvieron un accidente en la Ruta 2. Se les cruzó un auto en las intersecciones, de forma imprevista. No llegaron a frenar ni nada”, comentó y sumó: “Ella estuvo en observación con la bebé en el Hospital Alejandro Korn. Las dos están bien. Su pareja está en Chascomús. Creo que con una fisura en la muñeca, pero no sé bien porque no está con ella”.

Fuera de peligro el representante de la artista comunicó que la familia pasó por observación y finalmente fue dada de alta.

Hace algunas semanas, Rocío y Eduardo se casaron en una íntima ceremonia en Chascomús junto a los hijos del joven, de su primer matrimonio y la pequeña hija en común.