Rocío Quiroz contó la alocada anécdota que vivió con una fanática: “Me mordió el dedo”

Rocío Quiroz fue la invitada de Jey Mammón para cerrar la semana. La reconocida cantante de música tropical aceptó la invitación y se sentó en el living de Los Mammones donde se animó a hablar de distintos temas con el conductor y sus panelistas, entre ellos una insólita anécdota con una fanática.

Como ya es tradición en el programa de América, Jey arrancó la entrevista con una pregunta que hizo estallar de risa a la artista: “Una fan una vez de la emoción te mordió un dedo ¿esto es verdad?”.

Rocío Quiroz en Los Mammones. Captura del vivo.

Quiroz confirmó que eso ocurrió y contó cómo vivió ese momento. “Estábamos en Tucumán me acuerdo, en carnavales. Estaba a pleno cantando los temas y una señora, porque encima era una señora grande, me agarra la mano y me muerde el dedo”, relató la cantante.

“Yo me quedé mirándola y me reía, pero me estaba doliendo. Miré para atrás a ver si lo vieron los músicos y estaban todos matándose de risa. Pero me quedó la marca del diente”, cerró.