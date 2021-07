Resbalaron por la alfombra: los peores looks de el Festival de Cannes 2021

El Festival de Cannes se erige como uno de los mayores eventos del año, aunque no solo de cine, sino en lo que moda se refiere. Muchos de los vestidos usados por las estrellas que asistieron, desde actrices a modelos, dejaron deslumbrados a los camarógrafos, que no sabían a donde apuntar. Pero, como siempre, hay algunos vestidos y looks que no pueden entrar en la lista de los más codiciados. Muchos algunos se preguntan que pensaron para llegar a la red carpet vestidos así.

El evento cinematográfico inauguraba con “Annette”, la nueva película del director de ‘Mala sangre’, lanzando una mirada romántica, ácida y trágica al mundo. Los protagonistas fueron Marion Cotillard y Adam Brody, que se mantuvieron a la altura.

Muy lejos del porte y elegancia que presentaron Bella Hadid o Jessica Chastain, algunas de las presentes fallaron, ya sea en el color, el diseño o simplemente presentarse con algo que no era apropiado para el calibre de esta red carpet.

Como esta invitada que llegó con vestido amarillo de Giambattista Valli. El color no era el problema, de hecho Helen Mirren llegó con el mismo tono, pero era demasiado con ese modelo corto adelante y además la gran cantidad de volados, que ocupaban la mitad del camino.

Festival de Cannes Instagram

Otra invitada que fallo fue esta, que sin estar conforme con un vestido plateado al estilo futurista y pelo platinado, se presentó con un tocado XXL.

Festival de Cannes Instagram

Kat Graham fue una de las actrices que, aunque no estaba tan mal, no llegó a los parámetros que se esperaban para el evento. El detalle tipo corset en el torso y la combinación con el estampado verde dejan mareado a cualquiera que lo mire.

Festival de Cannes Google

Camelia Jordana eligió el fucsia, un diseño de escote halter y cola. Aunque tampoco estaba totalmente mal, su diseño peca de un poco pasado de moda.

Festival de Cannes Google

Uno de los conjuntos imperdonables es el de la cantante Mylene Farmer. Ella se encontraba como una de las figuras principales del estreno de “Annette”, ya que fue una de las compositoras en participar de la producción musical de la película. Pero su conjunto dejó demasiado que desear.

Se trataba de un vestido que al parecer tomaba su forma por debajo, con tul rojo, pero que tenía un complemento de una tela transparente color negro por encima. Pero a la cantante se le notaba toda la ropa interior, aunque no quedó claro si era intencional o no con el diseño.

Festival de Cannes Google