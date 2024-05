“Robort”: el film realizado con Inteligencia Artificial por el mendocino Sebastián Macchia arrasó en Cannes

Sebastián Macchia es un mendocino radicado en Miami, ingeniero de profesión, que en los últimos días cobró notoriedad internacional al recibir un premio en el Festival de Cannes, en Francia, por un corto animado de nueve minutos, realizado íntegramente con Inteligencia Artificial (IA) en el que tanto la historia, como la estética -por no mencionar la paradoja que plantea el film- impactan tanto por su crudeza como por su belleza.

“Mi cortometraje ‘Robort’ fue premiado en el ‘IA Film Awards Cannes’, un evento que se realiza en el marco del Festival de cine de Cannes y que premia cortos realizados íntegramente con Inteligencia Artificial”, cuenta Sebastián en una comunicación con Los Andes.

Pero además, agrega que el mismo film ya fue seleccionado para participar en otros festivales: “En el ‘BIAFF - Burano Artificial Intelligence Film Festival’, en Venecia, que se hace en septiembre, y en el ‘Ai Artist’ otro festival de películas con Inteligencia Artificial que se hace en China en Agosto”.

Sebastián Macchia con el premio obtenido en el Festival de Cannes.

Robort y el cine

¿Crees que la película es una paradoja?

Si, definitivamente, la película explora cómo, en un mundo dominado por los robots, un humano debe disfrazarse de robot para ser escuchado y apreciado.

Esto refleja una paradoja fascinante sobre nuestra relación con la tecnología: por un lado, dependemos cada vez más de ella, pero por otro, seguimos buscando y valorando la autenticidad y la expresión humana.

La temática es muy actual, la tecnología está metiéndose en nuestras vidas y ocupando cada vez más espacios.

¿Por qué elegiste la estética de los años 50?

Se me ocurrió darle una estética de película clásica para apelar un poco a la nostalgia. Me parece una buena herramienta para empatizar con el espectador. Creo que no tendría el mismo efecto si los robots en lugar de tener ese aspecto retrofuturista fuesen como son los robots de hoy. Al tratar una temática tan actual y que esté representada en la historia con robots con aspecto retrofuturista también añado un tono de comicidad.

¿Las caras de los personajes fueron creadas de cero o tienen componentes de caras de famosos?

Para el diseño de los personajes, tomé como punto de partida actores y personajes icónicos de la época que coinciden con la estética definida en la película. Por temas éticos, opté por utilizar versiones generadas por Inteligencia Artificial que son diferentes y no reconocibles como esas figuras famosas.

¿Las voces son reales o también hechas por IA?

Son todas voces clonadas de diferentes personas pero editadas al punto de que quedan irreconocibles. Por ejemplo el personaje que aparece en el bar, el amigo, que es afroamericano, me costó porque en esa época no había muchos actores afroamericanos en las películas. Después de muchas pruebas termine tomando al jugador de fútbol Pelé como referencia y quedo ese personaje.

Quién es Sebastián Macchia

“Desde muy joven me cautivó la grabación audiovisual. Mi padre, un cineasta aficionado, me enseñó el noble arte ahora extinto de cortar películas en Super 8 y sincronizar cintas de audio. Esta temprana curiosidad por la tecnología audiovisual preparó el escenario para mis actividades académicas y profesionales” cuenta en su presentación.

En Mendoza estudió la Licenciatura en Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, mientras trabajaba en un proveedor de servicios de internet en Mendoza, tras lo cual recibió una beca para realizar una Maestría en Ingeniería de Imagen y Sonido, en Barcelona, España. Y allí comenzó su pasión por la creación en artes audiovisuales. “Desde pequeño me ha fascinado la intersección de la tecnología y el arte”, describe en su perfil de Linkedin.

En una entrevista en La Nación agregó: “Estudié artes plásticas de chico, música, pero también era bueno con la electrónica, desarmando equipos y eso, así que desde muy chico ya estaba fusionando esos dos mundos”.

Por otra parte, explicó que está trabajando con Inteligencia Artificial desde 2019, cuando aún no se conocía popularmente. En aquel momento realizó un disco “compuesto todo por un algoritmo de IA, que tuvo buenas críticas, buena repercusión, sobre todo en el ambiente más científico, tecnológico. Y después empecé a hacer cosas también con imagen, video. Me creé la cuenta de Youtube, empecé a subir películas ahí. Las primeras muy básicas, con imágenes, cuando todo estaba recién empezando, y después, en dos años, fue impresionante el crecimiento que hubo y cómo mejoró todo”, indicó Macchia en aquella entrevista.

Ahora radicado en Miami, Estados Unidos, enfocó sus esfuerzos en integrar la Inteligencia Artificial con la creación de contenido audiovisual. “Mi misión es ser pionero en aplicaciones transformadoras de IA que mejoren la realización cinematográfica, superando los límites de cómo creamos, percibimos y experimentamos el cine y el sonido”, completa en su perfil, y agrega “Estoy ansioso por liderar la carga en esta nueva y emocionante era, creyendo firmemente que la IA remodelará nuestros paisajes creativos y redefinirá el arte de contar historias”.

Tanto “Robort” como sus otros filmes se pueden ver en el perfil Nobody & The Computer, en Youtube.

¿Trabajaste solo o con un equipo para esta producción?

Trabaje todo solo, la gente que sale al final en los títulos es gente que me patrocina, suscriptores de mi cuenta en la plataforma Patreon, que es una nueva forma de financiar la creación de contenido. Es un ecosistema donde no solo se monetiza por las vistas en Youtube o de las plataformas sino también con fanáticos que les gusta tu trabajo y aportan para que se pueda realizar.

De esta forma también uno se independiza del algoritmo de Youtube y esto da más libertad a la hora de crear.

Sebastián Macchia

¿Crees que el futuro puede ser como la historia que contás, en cuanto a la sustitución de los humanos por la tecnología?

Si, la película explora este escenario extremo no solo como una advertencia, sino también como una reflexión sobre lo que valoramos como esencialmente humano: la creatividad, la empatía y la individualidad.

En algunas entrevistas considerás que la Inteligencia Artificial va a servir en el cine tradicional, ¿Eso no supondría un desplazamiento de roles ocupados por humanos?

Si, va a pasar en todas las industrias, es inevitable, muchos trabajos que hoy hacemos van a ser reemplazados por la IA, y la industria del cine no es la excepción.

Un mendocino en Cannes

¿Cómo te sentiste al saber que tu película fue nominada?

Muy contento, la película ya venía teniendo muy buena respuesta en youtube pero tener la posibilidad de que la incluyan en festivales, la proyecten en pantalla grande y ver ahí la respuesta de la gente es muy gratificante.

¿Y luego con el premio?

Feliz con el premio porque también hace que la película tenga más visibilidad, que la gente vea la película y que también la seleccionen en otros festivales.

Ahora estoy trabajando en un mockumental (falso documental) que se llama “Yes, A.I. will save music” (“Sí, la Inteligencia Artificial salvará la música”) y desarrolla la hipótesis de que la IA puede salvar lo derivativa que se ha vuelto la música de hoy.

¿Cómo llegó a ser nominado el film “Robort”, quién lo presentó?

Los mismos organizadores descubrieron la película en Youtube y decidieron nominarla.

El evento además de la proyección y la premiación, contó con un foro de discusión sobre cómo la IA va a impactar en el cine, además de un espacio de networking y exhibición de desarrolladores dentro del IA Film Market presentando sus productos.

Hay otros cortos tuyos en Youtube, ¿por qué crees que este tuvo tanto éxito?

Las premiaciones de películas con IA son muy nuevas, yo vengo trabajando con esto hace bastante pero recién ahora se le empezó a dar un espacio en festivales y “Robort” es la última que subí. Tengo otra película en youtube llamada “Punk Sinatra” que hice el año pasado que también recibió muy buenas críticas.

En entrevistas anteriores, Macchia detalla que ese film se trata de “un documental, como si fuese real, pero de una persona que no existió. Ahora estoy trabajando en otro en ese estilo, que es un poquito más largo, 20 minutos tiene, con la particularidad que estoy incluyendo entrevistas a personas reales, que les pedí autorización para clonarlos en imagen y clonar las voces”.

¿Te llegó alguna oferta de realizadores tradicionales para sumarte a sus equipos?

No aun, el cine hecho con IA no es por ahora muy bien recibido en la industria tradicional, lo miran con malos ojos.

Esto ha pasado cada vez que surge algo disruptivo a lo largo de la historia en la industria del entretenimiento. Desde la invención del Phonograph de Edison pasando por el VHS, Netflix con el streaming, por nombrar algunos cambios, es normal que al principio la industria se sienta amenazada con ellos, pero luego se terminan adoptando.

Si te ofrecieran trabajar en la industria tradicional aportando IA ¿aceptarías?

Estoy en conversación para un proyecto colaborativo para una empresa grande de tecnología pero recién en las primeras conversaciones, cuando tenga más detalles podré adelantarles más.

Macchia explicó que, lejos de la fantasía común de pensar que la IA hace todo el trabajo con sólo trazarle algunos lineamientos generales, en realidad la realización audiovisual conlleva mucha dedicación: “tenés que tener mucha paciencia porque de veinte imágenes que genero, solamente me quedo con una, y después la tengo que pasar a video, que también, genero muchos videos y me quedo con uno solo.

Sebastián Macchia con el premio obtenido en el Festival de Cannes

Vida y obra de Sebastián Macchia

¿Cómo fue que terminaste viviendo en Miami?

Viví mi infancia, adolescencia y años de estudio universitario en Mendoza, luego viví en Barcelona donde me especialicé en audio y video. Después volví a Argentina, me quedé en Buenos Aires y desde hace dos años nos trasladamos a Miami con mi esposa por una oportunidad que le surgió a ella en lo laboral.

¿Pensabas que algún día te ibas a dedicar al cine?

Sí, hace muchos años que estoy involucrado en la creación de obras audiovisuales, y particularmente en la fusión con la tecnología

¿También sos músico? ¿Qué estilo de música compones?

Si, estudié música desde muy chico y nunca dejé de tocar. Desde hace muchos años estoy enfocado en la ejecución de la guitarra. En general toco música clásica.

¿Usas IA para la música?

Si, la primera obra que hice con IA fue un disco, hace 5 años (en 2019), cuando todo estaba empezando. Es un disco compuesto enteramente por un algoritmo de IA entrenado con 10.000 horas de música.

¿La música de “Robort” también la compusiste vos?

No, en este caso es toda generada con IA, usando varios modelos. Se trata de un concepto nuevo, los O.S.T.s (Banda Sonora Original por su sigla en inglés) generadas con IA.

El director junto a otros en la alfombra roja del festival

¿Esto va a dejar sin trabajo a los musicos?

Yo creo que en dos años (o menos) el hit mundial número 1 va a ser una canción generada con IA. Pienso que va a haber una vuelta a la música ejecutada en vivo, un retorno a tocar instrumentos.

En ese sentido, Macchia agregó “El trabajo del productor va a ser reemplazado por IA, pero la IA no va a poder tocar instrumentos, en definitiva, según mi punto de vista, lo veo como algo positivo.

Por la estética del vestuario, paleta de colores y los backs, interiores y detalles de la película se nota que Sebastián Macchia tiene un gran talento para el diseño. Consultado en este sentido acerca de si estudió o es un talento innato, respondió: “Me interesa mucho la estética, supongo que también viene de ver tantas películas, el ojo se va entrenando”.