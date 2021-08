“Quiero criar a mi hijo con ella”: Karina Jelinek confesó su deseo de tener una familia con Flor Parise

Karina Olga Jelinek se sinceró y contó cuáles son sus planes de formar una familia con Flor Parise. La mediática, en una entrevista con una conocida revista, reveló a corazón abierto sus deseos de ser mamá y de dar un paso más en su relación con la mujer con la que convive y define como su compañera de vida.

“Quiero criar a mi hijo con Flor”, reveló Jelinek y dio detalles del proceso de subrogación de vientre. Según contó, Karina congeló sus óvulos y del donante anónimo de esperma priorizó su historial de salud, así como también que tuviera rasgos similares a los suyos, según Ciudad Magazine.

Karina Jelinek y Florencia Parisse. Gentileza.

Fue en Los Ángeles de la mañana donde dieron detalles sobre la maternidad de Karina Jelinek. “En camino no está el bebé, pero la elección fue en una agencia en Los Ángeles. Por catálogo, eligió quién va a donar sus espermas. Cuáles fueron las características especiales. Que tenga rasgos similares a ella. Cuenta cómo fue el proceso de elegir características parecidas a ella y sobretodo que no tenga problemas de salud”, comentó la periodista Pía Shaw en LAM sobre el proceso.

Por otra parte, la modelo habló sobre el motivo de la elección de este procedimiento. “El motivo es completamente médico. Me desaconsejaron transitar un embarazo porque podría tener algunas complicaciones. No es que no pueda quedar embarazada, pero teniendo en cuenta este consejo médico y que existe esta posibilidad del alquiler de vientre, es que tomé esta decisión”.

Karina Jelinek Redes Sociales

Finalmente, Karina resaltó: “Todavía no hay un embarazo en curso, pero lo que puedo decir es que será con óvulos míos”.

“Lo que sí ya elegí es el donante de esperma. Fue un proceso que fue bastante simple, porque confié mucho en el lugar que lo hice. Se trata de un donante anónimo, se elige como una especie de catálogo, y lo que busqué es que tenga rasgos similares a los míos. Y obviamente que tenga un historial de salud impecable”, completó Jelinek.