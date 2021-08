Linda Peretz se comprometió a ayudar a su amiga Nora Cárpena

El domingo 1 de agosto, el productor Carlos Rottemberg sorprendió a todos al anunciar que Nora Cárpena haría la función de Brujas en silla de ruedas, a raíz de un problema en una de sus piernas, que le impedía movilizarse. Y aunque la actriz decidió cumplir con su trabajo y hacer reposo durante tres días, para volver a las tablas este miércoles 4, se vio obligada a cambiar de planes y su amiga Linda Peretz tomó una importante decisión para ayudarla.

“Me llamó Nora Cárpena para contarme que tiene indicación de reposo. El domingo como gran profesional hizo Brujas en silla de ruedas, pero el médico le indicó hoy no salir de su casa. Me pidió que la cubra”, anunció la presidenta de La Casa del Teatro y de esta manera confirmó que compartirá escena junto a Moria Casán, María Leal, Thelma Viral y Sandra Mihanovich.

Además, señaló que más allá del poco tiempo que tiene para prepararse, hará todo lo posible para cumplir con el compromiso que asumió con mucho profesionalismo. “Aunque sea con el libro en la mano colaboraré con una amiga de años”, enfatizó.

Linda Peretz y su eterna devoción por los artistas

La actriz que supo darle vida a La Flaca Escopeta tiene devoción por su profesión y por el cuidado de sus colegas. Tanto es así que desde 2016 se desempeña como directora de La Casa del Teatro, una entidad fundada en 1938 por la cantante Regina Pacini, que estaba casada con el expresidente Marcelo Torcuato de Alvear, para albergar a artistas jubilados con necesidades económicas que no tienen otro lugar donde vivir.

Actualmente el lugar cuenta con más de cuarenta huéspedes, entre los que se destacan Laura Bové, Agustín Busefi, Analía Caviglia, Zulema Durán, Liliana Godoy, Ángeles Gianello, Elsa Gaffuri, Alicia Frank, Carlos Malbrán, Roberto Megías, Fernando Ortega, José Palomino, Samy Zarember, Graciela Susana, Tito Rocca y Rolo Quintana.

Y como todos los huéspedes pertenecen al grupo de riesgo en plena pandemia, Peretz hizo una fuerte campaña para que recibieran la vacuna contra el Covid-19 y finalmente el 1 de abril lo logró. “La Casa del Teatro se merecía está atención porque ellos son de riesgo, son mayores. Yo necesitaba estar tranquila, no podía permitir que uno se enfermara”, manifestó la artista emocionada, en diálogo con Ángel De Brito.