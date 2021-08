La Voz Argentina: Montaner se enojó con La Sole y la acusó de “sacrificar” a una participante

Ricardo Montaner tuvo una noche picante en la última emisión de “La Voz Argentina” (Telefe). Más allá de su rol en la pelea de Esperanza Careri y Jessica Amicucci, el artista se cruzó con su compañera Soledad Pastorutti y le hizo saber su disconformidad con una batalla.

En ese duelo se enfrentaron la venezolana Victoria Rengel y Patricio Mai, quienes juntos cantaron el clásico de los 80 “Take on me”. Si bien ambos jóvenes conectaron y lucieron simpáticos en el escenario, Patricio marcó su superioridad vocal desde temprano y dejó definido el desenlace a su favor.

Montaner se enojó con la coach Soledad y la acusó de “sacrificar” a Victoria para salvar finalmente a Patricio, pese a que verdaderamente el muchacho lo hizo mejor.

Ricardo Montaner se enojó con La Sole porque dio como ganador a Patricio - La Voz Argentina Telefe

“Hemos sacrificado a Victoria y no me parece justo. Creo que la canción era para él (Patricio). La canción a ella no le permite hacer nada. Ella se tuvo que ir a otra melodía porque en la original no podía. No siento que sea una batalla justa”, comentó en su devolución Ricardo Montaner.

Y agregó: “Pienso que Patricio obviamente cantó cómodo para él. Lo demás vino como adorno. No me pareció justo. Si me tengo que pronunciar, por un poco de justicia, yo diría que me quedo con Victoria”.

La Sole le contestó duramente a Montaner y aclaró que las canciones son elegidas en consenso con los dos participantes que se enfrentan en el ring.

“Todas las canciones que se eligieron en mi equipo fueron consensuadas con mis participantes. Nadie impuso nada. Quizá sí le quedó mejor a él que a ella. En el ensayo no noté esta diferencia, sino lo hubiese dicho. No le quitemos mérito a Patricio que tiene un rango vocal increíble. Esto es una batalla, se canta una vez y decido por lo que veo hoy”, manifestó la artista de Arequito.

“Patricio tiene un don en su voz. Lo admiro. Me da una envidia sana. Es muy relajado. Estoy orgullosa de los dos, es un placer que estén hoy en mi equipo. Pero tengo que tomar una decisión difícil”, reconoció La Sole, previo a dar el nombre de Patricio como ganador de la batalla.

A pesar de los elogios que Montaner expresó a Victoria, él ni siquiera apretó el botón para robársela y darle una segunda oportunidad en su equipo, dejando a la chica eliminada de la competencia.

Montaner, protagonista de otra pelea en “La Voz Argentina”

También anoche, el cantante participó activamente en el duelo verbal entre Esperanza Careri y Jessica Amicucci. Sus hijos Mau y Ricky habían cuestionado severamente a Jessica y le hicieron saber a Esperanza que tenía que cambiar su actitud para continuar en el show.

Cuando Jessica se retiraba inmersa en llanto por lo sucedido, Montaner apretó el botón de su silla y decidió que se quedara en el programa, pese a los problemas que habían salido a la luz minutos antes.

La pelea de Esperanza Careri y Jessica Amicucci en La Voz Argentina terminó en un tenso abrazo - Telefe

“Encuéntrate con tu amiga para que conversen”, le dijo un pícaro Montaner a Jessica, en referencia a Esperanza que la esperaba en el detrás de escena. Recién ahí, ambas participantes se dieron un abrazo simbólico, pero incómodo. ¿Se amigaron?