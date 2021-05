¿Quién es Malcolm McRae, el aparente novio de Anya-Taylor Joy?

Recientemente, se pudo ver a Anya-Taylor Joy, la protagonista de Gambito de Dama y preferida de las últimas premiaciones, caminando muy cariñosa por Nueva York con un joven. La actriz suele mantener en completa privacidad su vida personal. De hecho, solo se sabe algunos de sus gustos, como que el dulce de leche es su helado preferido y extraña mucho vivir en Argentina. Pero estas fotos demuestran que estaría enamorada y su bajo perfil y ha quedado en el pasado gracias a la exitosa serie de Netflix que protagonizó.

Hace unos días fue fotografiada dando un paseo junto al músico Malcolm McRae, con quien se besaron románticamente varias veces: las imágenes confirmaron los rumores de que estarían saliendo hace un tiempo. A pesar de que ella no ha confirmado nada, las imágenes no mienten. Según las primeras informaciones de Six Page (el medio que dio la información primero) no paraban e mirarse y darse muestras de afecto.

Pero ¿quién es el joven que puede haberse ganado el corazón de Anya?

Malcolm McRae

Es músico y actor, tiene 27 años y su vida en el mundo del espectáculo a los 12 años, cuando fue “descubierto” en una competencia de talentos entre 1100 aspirantes. Entre su corta carrera en la actuación, actuó en un corto (“Brotherly”) y luego en una película (“How’dy!”).

Su pasión, sin embargo, es la música. Desde chico toca el piano y la guitarra y recientemente una banda dúo que integra largó su primer álbum. El nombre es “More”, la integra junto a Kane Ritchotte y tienen contrato con Warner Records. Su perfil en Spotify mientras tanto va sumando seguidores.

Aunque Malcolm confiesa que llegó a Los Ángeles persiguiendo a un amor, tras unas semanas la desilusión dio apso, y desde allí se dedicó por completo a su música. Al menos hasta ahora que conoció a la actriz. No se sabe muy bien coma fue el primer encuentro pero ella declaró en una entrevista que brindó en marzo que se estaba frecuentando con alguien “especial”. “Mi pareja recién llega de trabajar, tengo que hacer la entrevista encerada en el baño porque está llevando y trayendo cosas, acá es donde me siento más cómoda”, había dicho en ese momento sin brindar más detalles.