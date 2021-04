Anya Taylor-Joy confesó que su gusto de helado favorito es el de dulce de leche

Muchos conocimos a la actriz Anya Taylor-Joy por su rol protagónico en “Gambito de dama” , la serie de Netflix que permaneció durante varias semanas en el primer puesto de las más vistas. Luego nos sorprendimos al enterarnos que tiene raíces argentinas y ahora nos volvió a sorprender al escoger al helado de dulce de leche como su favorito.

La artista de padre argentino nació en Miami y vivió en Buenos Aires hasta los 6 años, tiempo en el que aprendió a la perfección el idioma y nuestro acento, el cual mantiene hasta el día de hoy. Fue en un programa estadounidense -que data de 2020 pero que es tendencia hoy - que la joven de 24 años habló de sus preferencias a la hora de pedir un helado.

En el ciclo “Live with Kelly and Ryan”, conducido por Kelly Ripa y Ryan Seacrest, Anya se animó a un ping-pong de preguntas sobre comida y cuando se refirió al helado, los host le pregustaron por el sabor que siempre elige y ella no dudó en responder.

“Dulce de leche”, dijo con su tono bien argento y los presentadores se quedaron atónitos por su original respuesta. Y en ese momento, la actriz aclaró: “Viví en Argentina, así que es mi sabor favorito”. Entre risas, Kelly y Ryan intentaron decir dulce de leche y al instante soltaron: “No creo que lo estemos diciendo bien”.