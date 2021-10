Qué fue de la vida de Jessica Amicucci, la cantante que amenazó con denunciar a La Voz Argentina y enfrentó a Esperanza Careri

Pasar la página, al parecer eso es lo que hizo Jessica Amicucci, participante de “La Voz Argentina”. La cantante primero, protagonizó un escándalo tras una pelea en pleno escenario con la mendocina Esperanza Careri. Luego, vertió severos cuestionamientos a la producción del programa de Telefe, programa en el que fue eliminada hace poco por decisión de Ricardo Montaner. Antes de esa “segunda” oportunidad, la joven se había convertido en un fenómeno viral por su pelea en el escenario con la mendocina Esperanza Careri y sus ex coaches Mau y Ricky.

Ahora, analizamos las redes sociales de Amicucci, donde recientemente compartió videos con algunas de sus canciones y donde mostró su certificación obtenida en 2020 como profesora de canto y Vocal Couch de la Escuela New York Vocal Coaching. ¿Jessica estará contemplando dedicarse a la docencia?

Las redes sociales de Jessica Amicucci.

La pelea de Jessica y la mendocina Esperanza en La Voz Argentina

El domingo 27 de junio, Esperanza Careri impactó a los jueces de “La Voz Argentina”al interpretar el tema “Feeling good”. “Me quedo con Mau y Ricky. Estoy llorando de lo impactada que estoy”, eligió la joven en ese momento. “Su voz es espectacular. Estoy seguro de que le vamos a demostrar a Montaner que se equivocó al dejarla pasar”, comentaron los hermanos tras su elección.

Esperanza Careri apuntó contra Jessica Amicucci.

Luego de mucho tiempo de espera, la sanmartiniana se presentó en las batallas, donde debía cantar a dúo y, a la vez, competir contra Jessica Amicucci. “Love on top” de Beyoncé fue el tema que les tocó interpreta, pero las cosas no salieron según lo planeado.

“No funcionó la batalla, ninguna se lució y me dio bronca. Sentí que no la hubieran ensayado nunca”, observó Lali Espósito. “Vamos a elegir a quien menos mal lo haya hecho. Me costó encontrar la melodía”, expresó Ricardo Montaner.

Los líderes de su team se mostraron enfadados y Ricky señaló: “Si hubiesen cantado así en las audiciones, no nos hubiésemos dado vuelta ninguno”. En ese momento Jessica interrumpió al mayor de los músicos: “Honestamente, fue difícil trabajar juntas, hubo dos ensayos en los que no quiso cantar”, acusó la participante.

Por su parte, Esperanza se defendió: “Cuando llegué a Buenos Aires estuve sin voz y la persona que nos asesoraba me aconsejó no cantar. Le dije de repasar, pero me dijo que no quería hablar conmigo”. “Es difícil subirse a cantar así, lamento mucho esto”, contrarrestó Amicucci.