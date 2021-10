Mauro Icardi sigue a una sola persona en Instagram y es Wanda Nara

El comportamiento de Wanda Nara y Mauro Icardi en Instagram parece demostrar que la pareja no se reconcilió por completo. Mientras que el jugador del PSG no para de compartir fotos románticas junto a su esposa, ella se muestra totalmente indiferente. Y, como si fuera poco, en un intento desesperado por probar que la empresaria es lo único que le importa, dejó de seguir a todos excepto a ella.

Un solo seguidor para Mauro Icardi.

Esta mañana, Mauro sorprendió con una historia de Instagram en la que se ve a la mediática dormida y él, acurrucándose en ella sacando una selfie.

Wanda Nara y Mauro Icardi, ¿felices? en París

Pero eso no fue todo, además realizó un nuevo posteo donde le dedicó otra frase de amor: “Abrázame fuerte, y no me sueltes nunca”.

Y aunque Wanda le hace el vacío en las redes, sin compartir ninguna de las publicaciones románticas de Icardi, el futbolista tomó una drástica decisión 2.0: le dio unfollow a todos sus contactos y convirtió a la blonda en la única persona a la que sigue. ¿Querrá hacer buena letra o se lo pidió ella?

Claro que las burlas de la gente no tardaron en llegar. “Decime que estás desesperado sin decirme que estás desesperado”, le comentó una usuaria de Instagram. “Está medio toxi todo esto”, opinó otra. “Qué pesado, hermanoooo”, bromeó otra seguidora. ¿Hasta dónde llegará Mauro Icardi con todo esto?