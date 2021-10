Mauro Icardi y la nueva publicación para Wanda Nara: “Abrázame fuerte y no me sueltes nunca”

Que están juntos, que están separados, que él le ruega volver, que ella se muestra feliz sin anillos. La historia de Wanda Nara y Mauro Icardi sigue sumando capítulos; es como una serie atrapante de mil temporadas y cientos de personajes vinculados.

Pero lo cierto es que en el episodio más nuevo, el jugador del PSG está haciendo todas las demostraciones públicas de amor que puede, mientras la blonda se muestra indiferente.

Fue Icardi quien hizo oficial la vuelta del matrimonio tras el escándalo que se armó por su crisis amorosa con tercera en discordia, Usó fotos de la pareja en un balcón, con Wanda de espaldas y hasta limpiándole la nariz. Le agradeció seguir apostando por la familia y reflexionó: “Cuánto duele lastimar a tus seres queridos. Solo sanas cuando tenés el perdón de a quiénes heriste”.

Pero esta mañana, Mauro sorprendió con una historia de Instagram en la que se ve a la mediática dormida y él, prácticamente arriba suyo sacando una selfie.

Wanda Nara y Mauro Icardi, ¿felices? en París

Pero eso no fue todo, como quiere ganarse nuevamente el corazón de su esposa, Mauro Icardi le dedicó una nueva frase que acompañó con un emoji de corazón y una foto vieja, de su último viaje a África. “Abrázame fuerte, y no me sueltes nunca”.

Wanda Nara no reacciona las demostraciones de Mauro Icardi

Mientras que el deportista hace de todo en las redes sociales para demostrar que la pareja está junta nuevamente y le grita al mundo entero que está enamorado de la madre de sus dos hijas, ella no le da importancia.

Mauro Icardi sube fotos y le dedica frases románticas y Wanda Nara no le da ni un Me Gusta. Pero eso sí, en su cuenta personal de Instagram, la rubia sigue compartiendo fotos de la misma producción nocturna en Francia y parecería que está dejándonos un acertijo.

Y es que en tres fotografías casi iguales subidas en distintos momentos escribió como epígrafe: Un corazón negro; luego escribió noche en italiano; y en la tercera, mujer, en inglés. ¿Nos querrá decir que ama a la mujer de la noche”? o que su corazón ya se volvió oscuro como la noche.