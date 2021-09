¿Qué es de la vida de la ex Gran Hermano que se enteró por Soledad Silveyra del atentado a las Torres Gemelas?

Hace 20 años, el atentado a las Torres Gemelas, en Nueva York, cambió el mundo para siempre. Y también al mismo tiempo Carolina Chiappetta, una participante recién eliminada de “Gran Hermano”, pasó a ser la protagonista de uno de los momentos más populares y recordados de la televisión argentina.

Es que la joven, después de pasar meses encerrada en la casa del reality, salió al exterior y la primera persona que la recibió fue Soledad Silveyra, por entonces conductora del ciclo. Lejos de transmitirle tranquilidad, Solita fue “directo al hueso” y sorprendió a Carolina con la triste noticia de los atentados ocurridos en Estados Unidos, quizá la primera tragedia vista en vivo y en directo -gracias a la tecnología- en todo el planeta.

Si la gente que seguía los ataques terroristas por TV poco entendía, Carolina llegó a pensar que una guerra se había desencadenado en el mundo o que su exnovio había fallecido en uno de los aviones, al menos a partir de lo que dijo Soledad Silveyra.

“Caro, estuviste 43 días en la casa y tengo que darte una noticia que ha conmovido al mundo entero: dos aviones chocaron contra las Torres Gemelas, se derrumbaron. Imaginate cómo está el mundo, estamos todos rogando por la paz. Vas a tener que hacerte fuerte como todos nosotros, te imaginarás el estado en el que se encuentra el pueblo norteamericano”, expresó la conductora, ante la mirada atónita de la concursante.

Desde entonces, los usuarios suelen reflotar este bizarro momento en cada aniversario del 11-S. Carolina, hoy está lejos de renegar de ese pasado.

Carolina Chiappetta, Soledad Silveyra y las Torres Gemelas en “Gran Hermano”

En diálogo con Infobae, Carolina recordó aquel insólito momento que cada años se hace un meme viral en Twitter y WhatsApp.

“A veces me da mucha ternura y me dan ganas de decirme a mí ahí ‘tranquila, que no pasa nada’ porque el miedo que sentí en ese momento...”, dijo la exparticipante de GH, hoy de 42 años.

“Yo salí de estar encerrada, vos imaginate el contexto… Salía de estar 50 días encerrada, la gente, la primera que veo que me abraza es ella. Me dice ‘tranquila’, me entra a hacer preguntas de mi experiencia por la casa. Después me pregunta por un exnovio con el cual yo me peleé para entrar y me pega lo de las Torres Gemelas justo al lado. E

ntonces yo en todo momento pensaba que este pibe había muerto en un avión”, agregó.

Antes y hoy: Carolina Chiappetta, exparticipante de Gran Hermano -

Chiappetta confió: “Yo me quería morir, dije ‘bueno, me lo dice acá me muero’. Mi cabeza no paraba, después fuimos a un corte, me explicó un poco, la producción me tranquilizó. Yo laburando en el aeropuerto encima, fue algo muy trascendental y yo lo viví ahí. Tuve miedo. Dije ‘estamos, en guerra, no entiendo nada’, fue muy confusa la información”.

Caro recibió apoyo psicológico para tranquilizarse. “Ella (Silveyra) después cuando vino el corte me explicó un poco, yo igual no entendía mucho lo que me decía, si estábamos en guerra acá, allá, no entendía muy bien. Pero al otro día un psicólogo, que te dan ellos, me explicó y me contó lo que había pasado, pero las imágenes las vi mucho después”, rememoró la joven.

El 11 de septiembre de 2001, las icónicas torres gemelas del World Trade Center se convirtieron en el objetivo de un ataque terrorista que se cobró la vida de casi 3.000 personas. (AP)

Respecto a la vuelta a la normalidad después de la fama en televisión, Carolina destacó que le costó mucho establecerse. Hubo oportunidades de seguir en el ambiente artístico, pero sintió que ella no tenía mucho para ofrecer ni que se sentía cómoda.

Entonces, decidió regresar a su trabajo en la aerolínea. ”Te quedás con esa cosa de ‘no sé si encajo, no sé si sirvo’. Te va deteriorando un poco la autoestima, te puede afectar un montón. Yo tenía un perfil más alto y volví muy apichonada al aeropuerto (donde actualmente trabaja)”, consideró.

Carolina también recordó que sufrió un momento de acoso en el tiempo posterior a “Gran Hermano”.

“Fue horrible, sufrí como un acoso, un manoseo de un periodista muy, muy conocido, un tipo mayor. Yo fui a verlo, tenía un programa que iba a sacar y el tipo me acuerdo que me dijo ‘bueno, ¿dónde vas? Voy al debate...’, y me dijo ‘yo te llevo’ y cuando estábamos en el auto, yo porque lo veía en el canal muchas veces al periodista, no era alguien ajeno completamente, pero nos encontramos afuera del canal porque era un proyecto que no tenía nada que ver. Cuando me lleva, me tocó la mano, me agarró y me dijo ‘lo podemos hacer de una manera mucho más cálida, mejor, vos me entendés’. Me bajé, le di un portazo, llegué al canal y lo conté. Me contuvieron, trataron de que no lo vea, sobre todo ‘Beto’ Badía, fue un tipazo”, advirtió la joven.

Respecto a otro GH, Carolina dijo que volvería a hacerlo, pero no ahora con hijos.