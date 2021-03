“No son confiables”: la fuerte sospecha de Nancy Pazos por el contagio de su hijo al volver de Cancún

Nancy Pazos confirmó a través de las redes sociales que su hijo, fruto de su relación con el vicejefe de Gobierno porteño Diego Santilli, es uno de los 44 estudiantes que volvieron de un viaje de egresados de Cancún contagiados de Covid-19 .

“Aislada por los próximos diez días. Hijo Covid positivo. No soy contacto estrecho porque él se aisló desde que llegó enfermo de su viaje de egresados, pero lo cuidaré así que prefiero evitar cualquier descuido. Segundo #COVID19 de Nicanor en solo seis meses. A seguir cuidándonos”, anunció la periodista desde su cuenta de Twitter.

Frente a los cuestionamientos en las redes sociales, Pazos se defendió y aseguró que tanto su hijo como el resto de los jóvenes cumplieron todos los protocolos. Incluso, deslizó errores en México y no precisamente en Argentina.

“Soy humana. Tenia toda la ilusión. Cumplimos todos los protocolos y se fueron de viaje. Claramente no alcanzó. O los test mexicanos no son confiables. Porque si no hubieran dado negativo allá no estarían siendo problema para el país”, añadió Nancy Pazos al cruzar a una seguidora.

Viaje de egresados con contagiados de Covid-19

Cuarenta y cuatro jóvenes, de un total de 149 que volvieron al país luego de un viaje de egresados a Cancún, dieron positivo en el test de antígeno de SARS-CoV-2, informó el Ministerio de Salud de la Nación.

A partir de esta situación, se ordenó una serie de acciones de control, consistentes en la identificación de los contactos estrechos (para lo cual se solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones el listado completo de pasajeros del vuelo); el seguimiento estricto de una cuarentena obligatoria por parte de cada uno (tarea que deberán llevar adelante las jurisdicciones en las que viven los jóvenes); y la realización de un test de PCR para cada uno de ellos.

Además, se informó que las muestras positivas de PCR que sean detectadas, una vez realizados esos estudios, se enviarán al Instituto Malbrán, Laboratorio Nacional de Referencia desde el inicio de la pandemia, para la “secuenciación genónica” del SARS-CoV-2 con el objeto de “monitorear posibles variantes del virus”.

Debido a este episodio, el Ministerio de Salud ratificó su recomendación de evitar los viajes fuera del país por motivos no esenciales, ya que implican un riesgo importante de contagio y de transmisión posterior en la Argentina de las nuevas variantes del coronavirus (SARS-CoV-2), que ya circulan a nivel internacional, informaron fuentes oficiales.