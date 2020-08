Qué contestó Pampita ante la pregunta de si se pondría un chip sexual

En estos días, Pablo Echarri tomó en cuenta un consejo de Sergio Goycochea durante una entrevista y aseguró que ya "está haciendo las averiguaciones pertinentes" sobre el denominado 'chip sexual'.

Por su parte, los panelistas de Pampita Online debatieron sobre la utilidad o no de dicho implemento, en tanto que Gabriel Oliveri se animó a preguntarle a la conductora si lo incorporaría a su vida, según informó Ciudad Magazine.

"Sergio Goycochea le sugirió a Pablo Echarri colocarse un chip sexual. ¿Vos Caro ya tenés o nada?", le preguntó Oliveri a Pampita. "¡Todavía no! Yo creo que me quedan 15 añitos más, voy a estar bien. Después me pongo lo que me tenga que poner", le contestó la modelo.

"Y si Rober se pone...", llegó a esbozar otro integrante de su panel antes de que ella lo interrumpiera aduciendo que 'no necesita nada'. "Pero supongamos que se pone y no te cuenta que se pone...", reincidió Oliveri. "No, ¿por qué me va molestar si se lo pone? ¡Al contrario! ¡Beneficio para todos! ¿o no?", se defendió Pampita.

“¿Les molestaría que su novio o marido use viagra?”, insistió Gabriel. “No, cuando pase te cuento. Por ahora no”, le contestó la conductora, y eso terminó de fulminar al periodista, que optó por una salida elegante a ese tema. “¿Nunca viste pastillitas azules en su mesa de luz? ¡También con ese lomazo, la dejo al lado de la de la presión!”, dijo, entre risas.