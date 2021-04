Piedra libre para Gianinna: la “accidental” primera foto del romance entre la hija de Maradona y Daniel Osvaldo

Desde hace semanas se vienen rumoreando el romance entre Gianinna Maradona y quien aseguraba ser anda más que su amigo, Daniel Osvaldo. Incluso se aseguró que en este momento se encontraban en el sur disfrutando de lo que sería su primer viaje de pareja, en Patagonia y acompañados de amigos y familiares. Todo sonaba aun más cuando ella había sido tercera señalada en la desconfianza que Jimena Baron había tenido con su ex pareja y padre de su hijo Momo.

Pero para muchos usuarios, su amor es solo la demostración de que pasar de la amistad a algo más es posible, incluso la mejor opción para encontrar una buena pareja. Pero parece que ahora han decidido no esconderse más y al menos ahora ni siquiera niegan la atracción que sienten.

Pero fue Osvaldo quien dio un paso más allá y confirmó a sus seguidores que está en compañía de la hija del Diez. Desde la cuenta de Instagram Barrio Viejo, en donde el ex futbolista cumple el papel de cantante, que subió una improvisada selfie de entrecasa luciendo su sombrero tradicional, sus lentes de sol oscuros y su atuendo súper rockero, y fumando despreocupado.

La foto con Gianinna.

Pero nadie pasó desapercibido el “accidental” de que no estaba solo. Al fondo y de costado se puede ver asomar a Gianinna, totalmente reconocible a pesar de no posar para la cámara. Sin estar conforme, feu él mismo quien compartió la mismas foto en sus Stories de cuenta oficial personal.

Hasta la compartió en su feed personal.

Los fans explotaron y en nada se juntaron los comentarios de muchos de los 597 mil seguidores que tiene en su cuenta. “Piedra libre para Gianinna”, “Son una pareja hermosa”, “Atrás se la re ve a Giani”, “Los dos juntos, los amo”, “Son tan lindos, sean felices”, decían algunos, que tenían en claro que esta era una demostración de los rumores.

Su historia de amor y la reacción de Jimena Barón

Daniel y Gianinna se conocieron en 2015, cuando él aun estaba en relación con Barón. De hecho, fue la amistad de ella con la ex Casi Ángeles el puente de encuentro. Pero la amistad fue creciendo con el tiempo, más aun cuando el ex futbolista se instaló en un exclusivo barrio privado de Tigre, en donde ya residía Gianinna.

Obviamente, Jimena ya no se presenta en escena, al enterarse del inicio de este romance, sobre todo después de que antes de un quiebre total, la cantante había intentado retomar la relación con el padre de su hijo. “¿Cómo lo explicaría? No, te puedo dar el número de mi psiquiatra y ella, por ahí, puede explicarlo mejor. Yo estoy intentando entender algunas cosas”, dijo irónica cuando visitó a Los Ángeles de la Mañana.

“Yo ahí no me voy a meter porque hoy no tiene nada que ver conmigo. Gianinna tuvo mucho que ver en mi vida, pero hoy no y no tiene sentido que yo me meta, no me corresponde. Lo que piense queda para mi círculo íntimo. Con Dalma tengo relación, la quiero muchísimo. Me enteré de todo por la prensa”, aclaró sobre la presente relación.