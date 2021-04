Mientras Matías Morla defendía a las hermanas de Maradona, Gianinna mostraba una insólita foto para desmentirlo

La entrevista más esperada se mostraba al mundo en la semana debut de TV Nostra , el nuevo espacio de Jorge Rial y con Matías Morla como el invitado especial . Durante el tiempo sentado, el abogado de Maradona respondió todas las preguntas que los periodistas le iban haciendo, además de contar otros tantos sobre las últimas relaciones del Diego.

Entre ellas, resaltó la actitud desinteresada de sus hermanas Ana María, Elsa (Lili) y Rita (Kity), con quienes ya ha demostrado mantener una excelente relación y a quienes representa legalmente hoy en día. “Son buena gente, maravillosa. Las hermanas estuvieron con Diego todas las internaciones y eran las únicas que devolvían la plata. Diego me decía: ‘Matito, dale 40′ y ellas me decían ‘con 10 me conformo”, contaba el letrado.

El abogado tuvo tiempo de hablar sobre todo lo ocurrido.

“Las hermanas le daban doble porción de pizza y le hacían masajes en los pies. No fueron una pareja de momento ni estuvieron por la fama o por la plata. Lo aman”, dijo Morla, mostrando la única sonrisa que tuvo en todo el programa.

Hace algún tiempo, en la marcha del 10 de marzo realizada en pedido de justicia por Maradona, ellas ya se habían expresado como a favor del abogado que hoy mantiene una pelea con las hijas del jugador. “Yo confío en la justicia para que lleguemos a la verdad, y por eso estoy representada por el doctor Matías Morla, que era el amigo de mi hermano”, explicaba en esa oportunidad Kity. “Siempre nos dijo ‘confíen en Matías’ y nosotros seguimos confiando en Matías como él quería”, resaltando la amistad de Diego y Matías.

La foto de Gianinna que contradice los dichos de Matías Morla

en el mismo programa, el letrado se refirió a las hijas del Diez, declarando que el mimos jugador estaba “peleado a muerte con Gianinna y Dalma”. “A Claudia, Diego ni la atendía. La llamaba ladrona. Sobre Gianinna... la relación era otra pero ese cumpleaños que ella cuenta que vio a su papá acostado en su vómito... vino con Daniel Osvaldo y tampoco llamó a un médico. Y con Dalma, la relación era tensa. Cada dos minutos le pedía plata”, dijo explicando la relación de la familia.

Para contestarle, aunque sin mencionar a nadie en su posteo, fue Gianinna quien publicó unas Stories donde puede verse una foto de videollamada. En la misma, la pantalla está dividida en cuatro y muestra a Claudia Villafañe, Diego Maradona, Gianinna y Dalma.

“La unión hace la fuerza y eso se siente, no se explica. Quien carece de amor verdadero nunca podría entenderlo. Será por eso”, se leía en la foto en donde ambos están tirándose un beso. Agregó: “Si esta era su manera de odiar, ¡quiero que me odien para siempre!”.