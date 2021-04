Matías Morla aseguró que a Maradona lo abandonaron y apuntó contra la familia: “Sabían que le habían robado ellos, no yo”

Desde que Diego Maradona falleció el pasado 25 de noviembre, una de las palabras más buscadas era la de su abogado, Matías Morla, y hoy rompió el silencio en una entrevista grabada en el programa de Jorge Rial donde apuntó contra la familia del astro argentino y aseguró que “las revocó del testamento, sabían que le habían robado ellos, no yo”.

“Ahora cuando me escuchen se van a dar cuenta que el diablo no es tan malo. Soy el malo para un sector de los herederos, pero para la Justicia no. Todo lo que pasé fue muy triste desde el punto de vista de amigo y cariño. Cuando se muere Diego se me muere mi mitad”, comenzó diciendo Morla según publicó Clarín.

En referencia a la relación que mantenía el ex goleador de la selección argentina con sus hijas dijo que “la relación entre Diego y dala era tensa, complicada”. “Cada dos segundos él le decía: ‘la platita que me robaste ponela en la cuentita, devolvémela’. Yo me senté con Claudia, Dalma y Gianinna y les di la solución para el tema. Les dije que le den los 1.950.000 dólares que sacaron de la cuenta de la cuenta del Diego cuando nació Dieguito Fernando, que estaba en una cuenta de seguridad”

“Diego puso la sociedad a mi nombre y mientras yo viva las hermanas van a vivir de eso. Yo puedo usar la imagen de Diego, pero siempre les tengo que dar el 50% a las hijas. La única manera que se queden con la marca es que demuestren que Diego no estaba apto para hacerlo. Que estaba insano”, aseguró en cuanto a la marca Mardona.

“Eso lo firmó en un juzgado en Dubai en 2015 y ¿nadie se dio cuenta si estaba borracho o no estaba en sus cabales? Cuando les daba un millón de dólares a Dalma o Gianinna no estaba borracho ni insano. ¿Cuando le daba a las hermanas o a Rocío Oliva si lo estaba?”, cuestionó

“Cuando Maradona estaba mal yo me daba cuenta. A Maradona lo abandonaron. Se murió solo”, señaló el letrado esta noche en el programa TV Nostra y apuntó así contra Dalma y Ganinna Maradona y Claudia Villafañe.

Causa Maradona

Por su parte, el equipo de fiscales coordinado por el fiscal general de San Isidro, John Broyad, e integrados por sus dos adjuntos, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, y la fiscal de Benavídez, Laura Capra, ya comenzó a analizar es un posible cambio de calificación para algunos imputados, según informó Télam.

Los fiscales de San Isidro barajan la posibilidad no sólo de sumar nuevos imputados, sino también de agravar la acusación y pasar de un “homicidio culposo” por negligencia médica a un “homicidio con dolo eventual”, es decir, cuando el autor debió representarse que con su accionar podría ocasionar una muerte y no hizo nada para evitarlo.

La diferencia radical es el monto de la pena, ya que con la calificación actual se juzga de 1 a 5 años de prisión, pero con la segunda opción, el rango se eleva a entre 8 y 25 años, un delito no excarcelable.

Los principales imputados en el expediente son Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov (35).

Aparte de Luque y Cosachov, los otros cinco profesionales de la salud imputados que por el momento tiene la causa son el psicólogo Carlos Daniel “Charly” Díaz (29); los enfermeros Dahiana Gisela Madrid (36) y Ricardo Omar Almirón (37); la médica que coordinaba la internación domiciliaria para la prepaga Swiss Medical, Nancy Forlini (52); y el coordinador de los enfermeros, Mariano Perroni (40).

Pero los magistrados ya tienen bajo la lupa la actuación de algunos miembros del entorno que convivían con Maradona y, más hacia arriba en la cadena de responsabilidades, a sus empresas, es decir, su abogado representante Morla .

Maradona, la mayor figura de la historia del fútbol mundial, murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 al mediodía, en una casa del barrio privado San Andrés, de Tigre donde transitaba una internación domiciliaria que está bajo investigación.

La autopsia determinó que murió como consecuencia de un “edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada” y descubrieron en su corazón una “miocardiopatía dilatada”.