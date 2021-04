Jimena Barón estuvo en “LAM” y se refirió a la relación de Gianinna Maradona con su ex, Daniel Osvaldo

Jimena Barón estuvo afuera de los medios y de las redes sociales durante muchos meses y ahora volvió con todo. Y el primer programa que eligió para salir en vivo fue “Los ángeles de la mañana”, donde contestó todo lo que le preguntaron.

“El tema Osvaldo llamó mucho la atención...”, soltaron desde el estudio a la artista que hizo un móvil desde su casa. Ángel de Brito le consultó por la convivencia en cuarentena con Daniel Osvaldo , el padre de su hijo Morrison. “¿Cómo lo explicaría? Te puedo dar el número de mi psiquiatra”, respondió Jimena con un toque de humor.

“Yo estoy intentando entender algunas cosas... Una pelotuda, básicamente, porque aparte... bueno, no importa”, se interrumpió ella misma y continuó: “Sí me justifico con la maldita pandemia... el encierro. Yo vivo en un departamento muy pequeñito y apareció él con la casa grande, la huerta. Y bueno, él...”.

Lo cierto es que la actriz y música dejó varias frases inconclusas al hablar de su ex pero sí logró describir lo que fueron los días juntos antes de la separación definitiva: “Cuando el ser humano opuesto decide ser divino y traer buenos recuerdos, y encandilarte, hay una situación complicada. Te ves, lo ves a tu hijo, estaba la bronca del ‘mirá lo que podría ser’, y por muchas razones no puede ser. Obvio que eso fue duro y raro”.

“Cuando uno tiene un hijo... Daniel es el único vínculo que voy a tener para toda mi vida. Ahí tenés que reacomodar, mezclar y volver a dar para que funcione”, comentó Barón y aclaró: “Vivo haciendo personajes para que Momo esté contento, darle una mamá educada, sonriente, predispuesta. Lo cual no significa que estamos en ese mood”.

Y como no podía ser de otra manera, el conductor del ciclo le preguntó sobre el romance de Osvaldo con Gianinna Maradona. Inmediatamente el rostro de Jime se transformó y se la vio incómoda pero igualmente se refirió a ello: “No me voy a meter porque hoy no tiene nada que ver conmigo. Claro que Daniel es el papá de mi hijo para toda la vida, y Gianinna tuvo mucho que ver en mi vida, pero hoy no tiene sentido que me meta”.

“No me corresponde. No sé lo que está pasando entre ellos. Yo no estoy con Daniel, más que siendo la mamá de uno de sus cuatro hijos. No corresponde. Lo que puedo llegar a sentir no lo haría público, queda para mí y para mi gente íntima”, continuó la joven que compuso el tema “Flor de involución”.

Sobre cómo se enteró del noviazgo, reveló que como todo el mundo, “por la prensa... como casi todo”. Allí hizo un claro guiño al episodio del 2015 cuando surgieron los primeros romances, entre Osvaldo y la ex del Kun Agüero.

“(Gianinna) me contó una situación de una manera y después, lamentablemente para ellos, hubo un video que desdijo mucho lo que me contaron. Y me sentí rara. Yo estaba en un momento en el que era un flan, estaba destruida con todo lo que me estaba pasando. Por ahí me pasa hoy y me lo tomo de otra manera. Pero en su momento me lastimó”, reveló quien pronto debutará como jurado en “La academia”, el nuevo programa de Marcelo Tinelli.