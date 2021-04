El gesto de Daniel Osvaldo con el hijo de Gianinna Maradona

Sin importar lo que Jimena Barón diga de su ex pareja y padre de su hijo Daniel Osvaldo , el nuevo novio de Gianinna Maradona ya no oculta su amor por la hija menor de Claudia Villafañe y no sólo sale con la joven empresaria, sino que ahora también disfrutó de un momento junto con el hijo del Kun Agüero.

El líder de la banda “Barrio Viejo” llevó al pequeño a la peluquería como grandes amigos luego del viaje al sur argentino en donde, quizás, compartieron varios momentos y surgió la buena onda.

Redes de Gianinna Maradona

Finalmente se conocieron algunas fotos de la pareja en los entretelones de la gira al sur del país y una vez de regreso a Buenos Aires, Osvaldo y Gianinna cenaron los ñoquis que Claudia comenzó a vender luego del éxito de MasterChef Celebrity.

Redes de peluquería

Ahora, compinche con Benjamín, Daniel lo llevó a una peluquería de Temperley, localidad muy cercana a Banfield donde vive. Fue en ese lugar, donde el peluquero compartió fotos de sus clientes junto a la frase: “Gracias Dany Osvaldo por confiar en nosotros tu corte y el de Benja, el nieto de D10S”.