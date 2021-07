Peligra la candidatura de Cinthia Fernández como diputada luego del anuncio con “bombos y platillos”

El viernes pasado Cinthia Fernández compartió en su cuenta de Instagram una foto en donde posó firmando su postulación como pre candidata a diputada por Buenos Aires representando al partido Unite.

“Día muy importante para mi❤️ Ya soy Pre candidata! Espero que ustedes me acompañen porque realmente lo que vivo es lo que viven muchas mujeres *que merecen ser escuchadas*. Para adelante como siempre en mi vida! 🙌🏻❣️ #convoz”, escribió la ex de Martín Baclini.

Pero este viernes y a pocos días del feliz anuncio, la panelista de “LAM” (El Trece) podría quedar afuera de las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

Según la agencia Noticias Argentinas, “la Justicia observó la candidatura de Cinthia Fernández por no ser natural de Buenos Aires”. Luego el comunicado aclara que “hizo lo mismo con los precandidatos Diego Santilli y Daniel Gollan, al considerar que no son naturales del distrito bonaerense ni reúnen los dos años de residencia inmediata mínima requerida”.

Cinthia Fernández debe probar su residencia

Frente a esta situación, el titular del Juzgado Federal número 1 con competencia electoral en la Provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, le dio a la influencer “un lapso de 48 horas para clarificar su situación”, ya que en caso contrario podría peligrar su candidatura.

“Para demostrar que llevan más de dos años residiendo en el distrito donde se postulan, los candidatos deben acompañar prueba documental”, detalló el aviso.

Fernández, a comienzos del 2021, anunció que se sumaría a las mismas fuerzas políticas que llevaron a Amalia Granata al cargo de diputada por Santa Fe.

“Yo entiendo que no tengo una formación política, pero también hay mucha gente que no tiene esa formación y está ahí por ser familiar de”, dijo la ex de Matías Defederico al manifestar sus deseos de sumarse a la fuerza.

“Yo me quiero abocar a las cuestiones de familia. Más que nada el tema de la ley de adopción”. También agregó que dese formarse para tener más conocimiento sobre política ya que “hoy no se ve preparada para debatir”.

Hace pocos meses, Cinthia también dijo en “LAM” (El Trece) que “se enfocaría en temas relacionados a las mujeres como, por ejemplo, problemas económicos con sus exmaridos y otros temas que las involucran”.