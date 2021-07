Cinthia Fernández confirmó con una foto que ya es precandidata y se sumerge en el mundo de la política

Un giro impensado en la vida de Cinthia Fernández. La panelista de Los Ángeles de la Mañana confirmó lo que venía anunciando desde hace semanas y mostró en una foto por sus redes que ya firmó para convertirse en precandidata a diputada nacional. En la foto, la alegría la invade en su adhesión al partido Unite, el mismo por el que Amalia Granata logró llegar a la Cámara de Diputados de Santa Fe.

“¡Día muy importante para mi! ¡Ya soy Pre candidata! Espero que ustedes me acompañen porque realmente lo que vivo es lo que viven muchas mujeres ‘que merecen ser escuchadas’. ¡Para adelante como siempre en mi vida!”, dice en el mensaje que compartió con sus 5.2 millones de seguidores de Instagram. El hashtag que acompañaba su discurso era uno que decía “Con voz”.

El anuncio por sus redes. Instagram

Acto seguido subió algunas Stories mostrando lo que sentía en el momento y agradeciendo todo lo que hoy vive. “Agradezco a la gente que le gusta y a la gente que no”, se escucha en el video. “Así cómo me tomo muy en serio mis trabajos, y la gente sabe que soy muy profesional, también me estoy tomando en serio esto. Hoy estuve de reuniones, estudio y ustedes saben lo que me cuesta dejarlas. Pero también es por ellas y por todo lo que viví en mi vida”, aseguró Fernández sobre su precandidatura, el nuevo camino que ha decidido tomar en su carrera.

Hasta ahora, la madre de tres había trabajado como bailarina, participante de programas como Showmatch y en muchos de los espectáculos de Flavio Mendoza. Fue recién hace algunos años que se subió a la banca del periodismo para ejercer como panelista en el programa de Ángel de Brito.

Los filosos mensajes entre Amalia Granata y Cinthia Fernández

Ambas embarcadas en el mundo de la política, protagonizaron un tenso cruce en LAM. Fernández le reclamaba de forma indirecta que Granata no era firme en sus convicciones.

“Yo no pretendo hacer política con vos. Me encanta y sos un modelo a seguir. Yo arranco hace poco con esto. Vos también estás hace poco en la política y me parece que sos un ejemplo a seguir”, dijo Cinthia cuando vio que el asunto se le iba de las manos.

Sin embargo, Granata no se quedó con los halagos y mantuvo su postura firme: “Yo no soy ejemplo de nada. No panquequee nunca. Ángel, vos me conocés. Si hay algo que tengo es coherencia en mi discurso desde hace años. Jamás mentí, no me van a encontrar archivos”.

Pero su tensa conversación no quedó ahi, porque luego la panelista de LAM hizo un descargo por las redes: “Claramente no coincidimos en muchas cosas lo q no significa que una persona no pueda escuchar, respetar y convivir con ideas distintas como lo hace ella convenientemente. Aclaro eso porque ya demasiado diva de la política se cree @AmelieGranata como para que se agrande porque le dije ejemplo. Simplemente espero derribar los prejuicios sobre mi , y alcanzar mi meta personal ,como pudo hacer ella en su momento, para representar”, sostuvo.