Amalia Granata y Cinthia Fernández protagonizaron un tenso cruce al aire por sus candidaturas

Amalia Granata fue invitada a “Los Ángeles de la Mañana” y protagonizó una fuerte discusión al aire con Cinthia Fernández, miembro del programa, luego de que la diputada por la provincia de Santa Fe se negara a sacarse una selfie con la panelista.

Durante la entrevista, Ángel de Brito le preguntó a Granata si en esta oportunidad se sacaría una foto con Fernández. La diputada le respondió: “No. En diciembre cuando termine la campaña puede ser. Con candidatos de otros espacios no me saco fotos porque tiende a confundir al proyecto del que hoy estoy ofreciendo a la gente”.

“Pero Cinthia no es candidata todavía, ¿o sí?”, indagó De Brito, a lo que la influencer contestó convencida: “Sí, soy candidata... lo que no entiendo es que hoy das una razón y ese día... a ver, no me muero por una foto con vos, pero dijiste ‘yo no me junto con gente que piensa distinto”, aclaró Fernández dando inicio a un tenso ida y vuelta.

“No, yo jamás dije eso. Me he juntado con un montón de gente que piensa distinto”, se defendió la rosarina y sostuvo: “Ángel, esto no es personal. No es con Cinthia”. Mientras que Cinthia contestó: “No parece, porque te sacás foto con gente. No es celeste o verde”.

No se trata de celeste o verde, se trata de espacios”, continuó justificando Amalia. Y Fernández comentó: “A mí me parece que escuchar las opiniones y en respetar las opiniones del otro, no solo es en la vida. Sino en la política”.

Luego, un poco mas conciliadora, Fernández intentó clamar las aguas: “Yo no pretendo hacer política con vos. Me encanta y sos un modelo a seguir. Yo arranco hace poco con esto. Vos también estás hace poco en la política y me parece que sos un ejemplo a seguir”. Sin embargo, Granata no se quedó con los halagos y mantuvo su postura firme: “Yo no soy ejemplo de nada. No panquequee nunca. Ángel, vos me conocés. Si hay algo que tengo es coherencia en mi discurso desde hace años. Jamás mentí, no me van a encontrar archivos”.

Tras el cruce al aire, Cinthia explicó luego vía Twitter: “Y aclarando el temita de mis dichos de que es un ejemplo a seguir en la política; es únicamente porque la juzgaron igual que a mi y ella logró su objetivo distintas”.

Los polémicos tuits de Cinthia Fernández. captura

Claramente no coincidimos en muchas cosas lo q no significa que una persona no pueda escuchar, respetar y convivir con ideas distintas como lo hace ella convenientemente. Aclaro eso porque ya demasiado diva de la política se cree @AmelieGranata como para que se agrande porque le dije ejemplo. Simplemente espero derribar los prejuicios sobre mi , y alcanzar mi meta personal ,como pudo hacer ella en su momento, para representar”, sostuvo.