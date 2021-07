Alex Caniggia fue agresivo con Cinthia Fernández por su precandidatura y ella le respondió con una fuerte rima

Alex Caniggia volvió a usar su cuenta de Twitter para publicar polémicos tweets y esta vez fue para burlarse de la precandidatura de Cinthia Fernández. El mediático fue agresivo con la modelo y luego borró el posteo, pero ella lo leyó y le respondió copiándole su estilo con una ocurrente rima.

Cinthia Fernández hizo oficial su precandidatura días atrás y Alex Caniggia se mostró en desacuerdo con el hecho de que la panelista de Los Ángeles de la Mañana haya decidido incursionar en la política. Lejos de ocultarlo, compartió un fuerte tweet y Cinthia se lo respondió.

Alex Caniggia y Cinthia Fernández enfrentados. Gentileza

El hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis usó el apellido de la artista y no solo fue duro con ella, sino también con el Gobierno de turno.

“Parece que el apellido Fernández es sinónimo de cagada. A falta de una, ahora la enana quiere ser diputada”, comenzó el grosero mensaje de Alex.

Y se metió con la vida personal de la angelita: “Sí, sí, la cornuda que no sabe hacer nada. Para mí que los padres eran primos, si tiene la cabeza dañada!”. Y para que no queden dudas, fue irónico y escribió: “Igual no hablo de Cinthia Fernández” y la etiquetó.

Alex Caniggia y Cinthia Fernández enfrentados. Gentileza

La modelo no dudó en responderle y escribió: “Con tu rima a Pampita no te vi tan cancherito. Como no hablaste en potencial de un juicio tenías miedito”.

Y no pasó por alto que borró el comentario. “Por eso lo borraste y te cagaste, y en esa situación jamás los huevos encontraste. Ojalá se te empiece a condenar, por tantas mujeres que no te cansás de maltratar”, comentó.

“A mi tu palabra no me lastima, por eso hoy te re cabió bien esta rima. Vago, soberbio y perdedor, no hablo de Alex Caniggia sino del Emperador”, cerró el posteo de Cinthia Fernández.