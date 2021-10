Pampita explotó frente a las cámaras: “¡No doy más!”

Pampita siguió trabajando a full hasta poco antes del nacimiento de su hija Ana, y aunque siempre se mostró con una sonrisa perfecta, a través de su reality “Siendo Pampita” nos enteramos de los momentos de crisis que le tocó vivir en su vorágine laboral.

“Hay algo que pasa con mi cansancio y es que es acumulativo. ¡No doy más! Pero no doy más desde que abro los ojos”, explicó la conductora en el último capítulo emitido a través de la plataforma Paramount+. “Llego a un lugar a la una de la tarde, en donde sé que tengo que estar doce horas de corrido trabajando sin parar. Es una sensación de ‘no puedo más’”, confesó.

Todo esto se dio minutos antes de que la modelo protagonizara una producción de fotos para la tapa de una conocida revista. Allí, ni bien ingresó a su camarín, comenzó a llorar desconsoladamente y tuvo que ser tranquilizada por su equipo: Estefanía Novillo, la maquilladora; Mechi Ugarte, su histórica vestuarista y Zacarías Guedes, su peluquero.

Entre Pampita Online, La Academia y su trabajo como modelo, Carolina Ardohain no para.

“Estoy muy cansada, de verdad. No dormí nada la noche anterior, los pies no me dan más, tengo ojeras, estoy recontra embarazada… me bajó una presión cuando llegué. Soy muy de llorar en camarines y mi equipo lo sabe. Uno llora, descarga y empieza de nuevo. La profesión es así. Uno es humano, de carne y hueso y se quiebra”, explicó a las cámaras.

Pero a pesar de su agotamiento, Pampita es súper profesional y enseguida, después de comer algo rico y tomar una limonada, se recuperó para poder hacer la producción de fotos: “Cuando comenzás, es como andar en bicicleta… ¡lo haces de taquito!”.

Pampita siempre con una sonrisa a pesar de los malos momentos.

Las condiciones de salud que complican el trabajo de Pampita

La jurado de La Academia de Showmatch contó también en la serie que es daltónica, lo cual condiciona mucho su forma de vestirse: “No distinguía bien los colores así que siempre optaba por ponerme todo blanco o todo negro. Me animo a los dorados y plateados. Todas mis paletas de colores fueran simples y básicas”.

Asimismo, tiempo atrás había develado al aire de Pampita Online: “Tengo dislexia. Leo todo al revés y escribo todo al revés. Si vos me dictás algo, lo escribo de otra manera y si me aprendo algo en un orden, digo la última parte en el primer lugar”.