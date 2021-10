Yanina Latorre develó el chat entre Wanda Nara con la China Suárez en donde hablan de Pampita

De a poco la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi va tomando color y las cosas parecen estar en paz. Con esta calma es que este martes el equipo de “Los Ángeles de la Mañana” analizó todo lo ocurrido la semana pasada cuando estalló el escándalo y Yanina Latorre fue quien sorprendió con al revelar algunos mensajes entre Wanda y la China Suárez en los que hablan de Pampita.

Antes de que Wanda encontrara los chats entre Suárez y su marido, había buena relación entre la empresaria y la actriz, prueba de ello es un vivo de Instagram que la China solía hacer durante la cuarentena estricta del año pasado. Allí la actriz responde a los saludos e inquietudes de sus seguidores cuando en un momento calla y saluda a la esposa de Mauro Icardi: “Hola Wanda, me muero. ¿Qué hora es allá? Estuve viendo los tutoriales de Franchu (por Francesca, la hija mayor del futbolista del PSG) que es lo más lindo que hay”, se la escucha a Eugenia, evidenciando la buena relación que había entre ella y la empresaria.

Tras este antecedente inmediato que salió a la luz una vez que se hizo público que la ex Casi Ángeles era la tercera en discordia en toda esta historia, la panelista de LAM fue una de las únicas que estuvo en contacto permanente con Nara, quien la proveyó de información de primera mano.

“Son mensajes pelotudos, ya leí todo. Me lastimó. El culpable es él, yo estoy enojada con él. Pero mi dolor con la China es que nos conocíamos“, dijo Wanda a través de Yanina. “Y me vuelve a reenviar chats, que son muy cínicos. Muchas fotitos. Son de a partir del 2018. Hay audios, que no me los mandó”, agregó la esposa de Diego Latorre. Unos segundos después, mientras la rubia revisaba el contenido de las capturas, encontró algo: “Acá hay uno que compromete a Pampita”.

Ángel de Brito se mostró inmediatamente interesado y le pidió que muestra a cámara esos mensajes, algo que Yanina no solo hizo sino que expresó: “No sé de qué venían hablando porque Wanda no es boba, me corta la parte suya del chat”, introdujo Yanina. Y leyó: “La China le dice: ‘Sí, obvio. Ella (por Pampita) hizo el mejor negocio. Benjamín (Vicuña) es demasiado bueno, demasiado’“. “Eso le dice La China a Wanda”, manifestó Latorre.

“La China le dice eso? Y ‘ella hace el mejor negocio’... ¿Estará hablando de dinero?”, especularon todos los presentes. “‘Vos me estás jodiendo, la perfección que es tu hija’”, leyó después Yanina otro mensaje de Suárez para con Nara. “Te voy a demostrar que es Wanda porque acá está el cuerpito de ella”, anunció Latorre y, mirando a cámara, mostró capturas de los chats entre las mujeres en torno a Icardi.