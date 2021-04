Pampita contó sobre las intimidades que se mostrarían en su reality

Cuándo se anunció que Pampita Ardohain tendría un reality exclusivo, muchos televidentes se entusiasmaron ante la idea que se transmitiría por la plataforma de Paramount+. Pero las semanas pasan, su embarazo está por llegar a fin y todavía ni se tiene aviso de la posibilidad de un reality real. Es por eso que la misma modelo se refirió a las verdades y mentiras sobre este supuesto programa.

Pampita confesó que en realidad “no firmó para concretar este proyecto”, pero que si se diera estaría enfocado “solo en su embarazo”. Fue Paula Galloni quien le consultó más sobre el tema en Pampita Online, tratando de aclarar al público e incluso en el mismo ciclo cuánto había de verdad en lo dicho por los medios.

“Por ahora es solo un rumor. Sí está la propuesta, que es lindísma, pero no está concretado ni firmado. No es verdad que aparezca el padre de mis hijos, ni que ellos tengan que actuar en el reality, ni mucho menos”, explicó la ex de Benjamín Vicuña. “Sería enfocado en mi embarazo y en todos los proyectos que hago aparte de los que vende la tele porque hay un montón de proyectos más que desarrollo”dijo sobre la posible temática en caso de que se dé.

La familia ensamblada con Roberto y sus dos hijos.

“Esa es la idea, no es que vendrían a vivir a mi casa ni mucho menos. Se hablan cosas y no tienen ni idea. La verdad, no deberían hablar nada porque no está concretado todavía ”, aseguró sobre futuros planes, en un proyecto que aun no parece estar descartado.

Pampita y la exposición de su familia

En cierto momento, a la modelo la acusaron de no proteger los suficiente a sus hijos con este reality, pero ella se defendió: “Hay muchas cosas que se dijeron que son mentira: no hay guiones, yo a mis hijos los protejo muchísimo y no me gustaría exponerlos, y no me gustaría dormir con cámaras dentro de casa tampoco”.

Pampita junto a sus tres hijos, que tuvo de su relación con Benjamín Vicuña.

Luego, dio su propia mirada sobre el programa que le propusieron a ella y Roberto García Moritán: “Es una propuesta lindísima, primero porque me abriría las puertas a toda Latinoamérica, y después que estaría contenida por una plataforma súper buena. El proyecto a mí me encanta y me quedaría un recuerdo lindísimo de este momento que estoy transitando”.

“Pero sería también sobre una mujer multifacética, que hace muchas cosas a la vez y trabaja embarazada y en pandemia, un momento único e histórico”, agregó sobre la forma en que le gustaría encararlo.