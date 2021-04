El costoso regalo que Barby Franco le llevó a Pampita en el babyshower

Hace algunos días, Carolina Pampita Ardohain celebró en una terraza de un conocido hotel de Buenos Aires, el BabyShower de la hija que pronto nacerá fruto de su relación con Roberto García Moritán.

De la íntima celebración participaron la familia de los esposos y los amigos íntimos de la modelo. También en el encuentro fueron elegidos los padrinos de la beba.

El regalo de Barby Franco

Las amigas de la modelo, como era de esperar, llegaron con emotivos regalos para la futura integrante de la familia: una familia de conejos tejidos al crochet sorprendió a la conductora, como también ropa y otros juguetes blandos se sumaron al ajuar de la pequeña.

Sin dudas quien puso la nota de sorpresa a la celebración fue Barby Franco quien por su parte se encargó de elegir el regalo de la pequeña y no tuvo mejor idea que comprarle un auto de alta gama a batería para niños que cuesta, nada más ni nada menos que cuesta 87 mil pesos.

El regalo de Barby Franco a la futura bebé de Pampita.

“No me miraron muy bien cuando llegué a la fiesta. Me morí de vergüenza. Llegué medio desubicada con el auto y le dije a Luciana, que es la madrina de la beba y la que organizó todo el baby shower, ‘por favor escondelo porque me da mucha vergüenza’”, contó divertida la novia de Burlando en el programa “Hay que ver” (El Nueve).