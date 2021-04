Angie Balbiani enfureció y se descargó frente a cámara por el escándalo del baby shower de Pampita: “¡Déjenme en paz!”

Fue la semana pasada cuando los seres queridos de Pampita organizaron un baby shower muy especial para agasajar a la feliz mamá y mimar a la beba que viene en camino. Sin embargo, el especial festejo no escapó a los rumores, a las polémicas y a los enojos.

Angie Balbiani, sin tapujos, se dirigió a la cámara en Editando Tele, programa que se emite por Net TV, y manifestó su visceral enojo luego de que Paula Varela la calificara como “desplazada” en Intrusos, por no ser incluida en el regalo grupal que hicieron las amigas de Carolina para su hija.

“Alguien estableció que un grupo de gente regaló grupalmente y que a mí me dejaron afuera de manera intencional. Yo lamento un montón que no haya noticias, pero inventar semejante pavada me parece una pelotudez. Entonces, no en este canal, pero me dijeron que era una ‘desplazada’, y para ser desplazada hay que ser resentida, y yo no soy resentida. Si no regalé es porque tenía ganas de regalar sola. Ahora, si regalábamos todas en grupo éramos todas ratonas. ¡Me tiene las bolas llenas!”, dijo la panelista, muy enojada, según Ciudad Magazine.

Baby Shower

Además, la panelista continuó: “No le pegan a Pampita, que lo viven haciendo, porque está embarazada. En cuento tenga al bebé, lo vuelven a hacer porque es un deporte nacional. A mí dejame afuera, yo estoy haciendo otra cosa. ¡No me rompan las pelotas!”.

Pampita y Angie Balbiani (Foto: web)