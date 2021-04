Polémica por el baby shower de Pampita aparentemente “sin protocolos”: ella se defendió

Días atrás, Pampita hizo el baby shower de su hija en camino , la primera junto a su esposo Roberto García Moritán. Escogió la terraza del hotel Casa Sur Palermo y entre las invitadas estuvieron la mamá de la modelo, su suegra, cuñadas, amigas y compañeros de “Pampita Online”.

Durante la semana, las postales del evento se vieron por todas las redes y portales y las críticas no tardaron en llegar. Es que ninguna de las personas presentes mantenían distancia ni se colocaron barbijo cuando no estaban en las mesas.

Enterada de todo lo que se decía sobre su fiesta , Pampita respondió en su programa. pero antes, Julieta Novarro tomó la palabra porque ella estuvo presente: “Carolina dejó mucha gente afuera, quiero que lo sepan, porque no se podía. Y quiero decir algo a la gente que ve las fotos que subimos: cuando sacamos las fotos que es exactamente un segundo, nos sacamos el barbijo y lo tenemos en la mano. El protocolo dice que tiene que ser 15 minutos de contacto estrecho y nosotros tardamos un segundo y después lo volvemos a poner”.

“Y para comer te lo tenés que sacar también”, expresó la conductora.

Pero las cosas no quedaron claras y en “Intrusos” revelaron internas entre las panelistas de la flamante mamá que estuvieron en la lista de invitados: Angie Balbiani, Cora Debarbieri, Barby Franco, Paula Galloni, Barbie Simons, Natalie Weber, Julieta y Alejandra Martínez.

Paula Varela contó: “La desplazada es Angie y tengo las justificaciones. El grupo de estas amigas, entre las que estaba Simons, le compraron un regalo todas juntas, una caja divina con todos crochet. Y llegó Balbiani con una bolsita y le regaló sola. Ninguna de las amigas, qué maldad, la llamó a Angie para regalar en grupo. La dejaron sola”.

“Y le regaló un conejito al crochet , las otras le llevaron toda la familia ensamblada. Y encima no se sentó en la misma mesa que ellas”, sumó.

Pero Evelyn von Brocke la interrumpió para leer un mensaje de la propia Angie: “Nunca participo de un regalo porque yo quiero hacerlo sola porque lo quiero hacer en representación mía y no de todas”. Aunque en el programa de América se sostuvo que siempre la dejan a un lado por “no venir del mismo palo”.

Respecto a “la ausente”, Varela dijo: “No fue Puli de María, no estarían bien las cosas, igual fue invitada. El cartelito estaba pero como no venía, alguna agarró el cartelito y chau picho”. A lo que Evelyn retrucó: “Se había lastimado recién su hijo y no pudo ir”.

Y Paula cerró: “Excusas puede haber miles, pero la ausente del baby shower fue Puli de María”.