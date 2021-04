Agustín Sierra y un disfraz particular para narrar cómo le fue en su primera actuación

“Esta foto es de la primera vez que quise actuar en mi vida”, escribió en Instagram Agustín “Cachete” Sierra, el actor que se destacó en la televisión cuando era solo un pequeño y que luego sorprendió con sus abdominales todos marcados, en “Sex”.

El joven hincha de Racing supo aprovechar su paso por el “ Cantando 2020 ″, conquistó a un montón de fanáticos y demostró que su amor por la actuación es real. Pero no siempre lo creyó así, según reveló en su última publicación de las redes.

Eligió una postal retro que es pura ternura. Se lo ve con apenas 5 años, disfrazado de Manuel Belgrano, listo para salir por primera vez a escena en un acto escolar. Pero algo le pasó y no pudo dar el primer paso de lo que sería su real vocación.

“Estaba en el jardín, a punto de salir a escena como Manuel Belgrano y de golpe algo me paso, me empaque, me puse a llorar y no quise hacerlo. Para tranquilizarme, mis viejos me llevaron a la plaza a jugar y al rato ya estaba feliz de nuevo. De ahí salió esta foto”, compartió el artista que todos recordamos con anteojos en su papel de “Chiquititas”.

“Unos años después si me anime a actuar y así arrancó toda la cuestión Mabel. Nada, eso. Me salió contarles la historia detrás de este mini yo vestido de muñeco de torta ”, confió el artista.

El joven hoy la rompe en todos los proyectos que se proponga y ese niño de mirada dulce creció pero su carisma sigue intacto.