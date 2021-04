Thalía fue sorprendida por un modelo musculoso y hasta escupió la bebida que estaba tomando

Thalía sabe cómo divertir en las redes sociales. En TikTok encontró la manera de compartir su humor con los miles de seguidores que tiene de todas partes del mundo. Y en el último video que subió, además de hacer reír, logró que más de una persona suspirara con el co-protagonista.

La cantante mexicana decidió hacer uno de los clips dobles que son furor. Ella escogió el de la transformación de un hombre intelectual a un sensual sexy symbol, y el protagonista es el jugador de básquet y modelo Xavi Guirao.

En el challenge, el español aparece vestido con una camisa color marrón, con todos los botones prendidos, peinado con gel y lentes grandes; él baila tímido mientras Thalía, lo mira desde su cocina, abrigada y disfrutando de una bebida.

Mientras suena el tema “Bibbidi-bobbidi-boo”, ella lanza miradas de poca importancia pero cuando cambia el tema y aparece el hombre sin camisa, peinado de otra forma y sus músculos en primera plana, la mexicana se sorprende y escupe al aire el jugo que estaba tomando.

El video ha cosechado más de 176 mil Me Gusta y miles de comentarios de seguidores que se mostraron preocupados por lo que dirá Tommy Motola, el marido de la artista. “Tommy se va a enojar mana”, escribió una fan mientras que otra suma: “Casi me da un infarto, justo lo que me recetó el doctor”.

Y si querés ver más fotos del modelo y deportista, acá te dejamos algunas. ¡De nada!